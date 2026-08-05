2 year warranty
New
DST6130/40
50 g/min steam + 220 g boost removes tough wrinkles
Drip-Stop technology prevents water leakage
OptimalTEMP - no burns on any ironable fabric
SteamGlide Plus soleplate for smooth gliding
300 ml tank + auto shut-off for safety
With a continuous steam output of 50 g/min, you can remove creases faster and more effectively.
The steam boost provides extra power to tackle tough wrinkles in thicker fabrics, delivering up to 220 g of steam for more efficient ironing.
One optimal temperature setting for all ironable fabrics. For no burns, guaranteed. Thanks to OptimalTEMP technology, we guarantee this iron will never cause burns to any ironable fabric and you can iron everything from jeans to silk, from linen to cashmere safely, in any order, without waiting for the temperature to adjust or pre-sorting clothes
4.8
of 5
13
Reviews
TetianaN
05/08/2026
Sverige
Part of promotion
Ett pålitligt och smidigt strykjärn för daglig användning
Ett riktigt bra strykjärn! Det värms upp snabbt och klarar även kraftigt skrynkliga kläder tack vare den kraftfulla ångan. Stryksulan glider lätt över tyget utan att fastna. Den stora vattentanken gör att man kan stryka länge utan att behöva fylla på vatten hela tiden. Strykjärnet ligger bekvämt i handen och känns inte för tungt. Ett extra plus är avkalkningsfunktionen. Jag är mycket nöjd! Rekomenderas!
This review was made for Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
This review was made for Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
JenniferL
20/07/2026
Sverige
Part of promotion
Lätt att avkalka, ligger bra i handen & bra ångfunktion
Jag har nu under 1 månad använt detta strykjärn och är positivt överraskad. Innan strykning trodde jag det skulle göra ont i min hand då ”hållaren” för sladden var ganska kantig och obekväm. Men när jag väl använde produkten märkte jag inte av det alls. Min sambo saknar dock prickarna på temperaturen. Han vill gärna kolla i plagget hur många prickar det är för att sen sätta temperaturen på dom prickarna som vårat gamla strykjärn. Jag älskar verkligen ångfunktionen och hur enkelt det var att avkalka detta järn. Många brukar även låta som en kastrull som kokar över men detta var väldigt tyst måste jag medge.
This review was made for Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
This review was made for Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
RostyslavK
15/07/2026
Sverige
Part of promotion
Smidigt och säkert strykjärn helt utan krångel
Riktig nöjd med det här Philips strykjärnet. Det är supersmidigt att använda för man slipper pilla med någon värmerätt, det är bara att sätta i sladden och köra. Skönt att slippa sortera tvätten innan ochså Ångan är stark och ångpuffen fixar svåra sknrynklor utan problem. Det glider över kläderna jättesmidigt också. Man ska tydligen kunna använda det vertikalt för att ånga hängande kläder också, vilket är ett plus Säkerhetsmässigt är det toppen. Det bränner inga kläder och droppar inte heller en massa vattenfläckar överallt vilket gjorde mig galen med mitt förra Överlag ett jättebra strykjärn som jag är ganska nöjd med. Rekommenderas
This review was made for Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
This review was made for Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
tested by a third-party institute for E. Coli, S. Aureus, C. Albicans and mites on cotton with 10 seconds of steaming time