Jag har nu under 1 månad använt detta strykjärn och är positivt överraskad. Innan strykning trodde jag det skulle göra ont i min hand då ”hållaren” för sladden var ganska kantig och obekväm. Men när jag väl använde produkten märkte jag inte av det alls. Min sambo saknar dock prickarna på temperaturen. Han vill gärna kolla i plagget hur många prickar det är för att sen sätta temperaturen på dom prickarna som vårat gamla strykjärn. Jag älskar verkligen ångfunktionen och hur enkelt det var att avkalka detta järn. Många brukar även låta som en kastrull som kokar över men detta var väldigt tyst måste jag medge.