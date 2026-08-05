ProductsSupport

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift £10*

30-day return

All series

  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics
  • Great results and safety on all ironable fabrics

New

Philips 6000 Series Steam IronHigh end irons

DST6130/40

4.8
| (13) Reviews
Great results and safety on all ironable fabrics
Experience exceptional performance and safety with the Philips 6000 series iron, designed for all ironable fabrics. It offers 50 g/min of continuous steam and a powerful 220 g steam boost, enabling effortless ironing without the risk of burns.
See all benefits

100% safe, even on delicate fabrics.

Great results and safety on all ironable fabrics

  • 50 g/min steam + 220 g boost removes tough wrinkles

  • Drip-Stop technology prevents water leakage

  • OptimalTEMP - no burns on any ironable fabric

  • SteamGlide Plus soleplate for smooth gliding

  • 300 ml tank + auto shut-off for safety

Delivers up to 50 g/min of steam to remove creases faster.

Delivers up to 50 g/min of steam to remove creases faster.

With a continuous steam output of 50 g/min, you can remove creases faster and more effectively.

Removes tough creases with the powerful steam boost of 220 g

Removes tough creases with the powerful steam boost of 220 g

The steam boost provides extra power to tackle tough wrinkles in thicker fabrics, delivering up to 220 g of steam for more efficient ironing.

One perfect temperature for all fabrics with OptimalTEMP

One perfect temperature for all fabrics with OptimalTEMP

One optimal temperature setting for all ironable fabrics. For no burns, guaranteed. Thanks to OptimalTEMP technology, we guarantee this iron will never cause burns to any ironable fabric and you can iron everything from jeans to silk, from linen to cashmere safely, in any order, without waiting for the temperature to adjust or pre-sorting clothes

Technical specifications

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

4.8

of 5

13

Reviews

3
2
1

05/08/2026

Sverige

Sverige

Ett pålitligt och smidigt strykjärn för daglig användning

Ett riktigt bra strykjärn! Det värms upp snabbt och klarar även kraftigt skrynkliga kläder tack vare den kraftfulla ångan. Stryksulan glider lätt över tyget utan att fastna. Den stora vattentanken gör att man kan stryka länge utan att behöva fylla på vatten hela tiden. Strykjärnet ligger bekvämt i handen och känns inte för tungt. Ett extra plus är avkalkningsfunktionen. Jag är mycket nöjd! Rekomenderas!

This review was made for Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

This review was made for Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

20/07/2026

Sverige

Sverige

Lätt att avkalka, ligger bra i handen & bra ångfunktion

Jag har nu under 1 månad använt detta strykjärn och är positivt överraskad. Innan strykning trodde jag det skulle göra ont i min hand då ”hållaren” för sladden var ganska kantig och obekväm. Men när jag väl använde produkten märkte jag inte av det alls. Min sambo saknar dock prickarna på temperaturen. Han vill gärna kolla i plagget hur många prickar det är för att sen sätta temperaturen på dom prickarna som vårat gamla strykjärn. Jag älskar verkligen ångfunktionen och hur enkelt det var att avkalka detta järn. Många brukar även låta som en kastrull som kokar över men detta var väldigt tyst måste jag medge.

This review was made for Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

This review was made for Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

15/07/2026

Sverige

Sverige

Smidigt och säkert strykjärn helt utan krångel

Riktig nöjd med det här Philips strykjärnet. Det är supersmidigt att använda för man slipper pilla med någon värmerätt, det är bara att sätta i sladden och köra. Skönt att slippa sortera tvätten innan ochså Ångan är stark och ångpuffen fixar svåra sknrynklor utan problem. Det glider över kläderna jättesmidigt också. Man ska tydligen kunna använda det vertikalt för att ånga hängande kläder också, vilket är ett plus Säkerhetsmässigt är det toppen. Det bränner inga kläder och droppar inte heller en massa vattenfläckar överallt vilket gjorde mig galen med mitt förra Överlag ett jättebra strykjärn som jag är ganska nöjd med. Rekommenderas

This review was made for Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

This review was made for Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.
Disclaimers

  1. tested by a third-party institute for E. Coli, S. Aureus, C. Albicans and mites on cotton with 10 seconds of steaming time