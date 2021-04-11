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        Discontinued

        Philips AventBaby monitor SCD841/26 Digital Video Baby Monitor

        SCD871/26

        3.8
        | (298) Reviews
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        Reviews

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        3.8

        of 5

        298

        Reviews

        11/04/2021

        Nederland

        Nederland

        Goede babyfoon van hoge kwaliteit

        De babyfoon is makkelijk te installeren, heeft scherp beeld en goed geluid.

        Pros

        Makkelijk te installeren, goed beeld, scherp geluid

        Cons

        Geen Nederlandse taal als installatie

        Yes, I recommend this product

        This review was made for Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

        Yes, I recommend this product

        This review was made for Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

        06/04/2021

        Nederland

        Nederland

        Baby monitor met geweldig beeld en geluid.

        Zelfs gebruikt voor mijn zieke moeder , gaf haar veel rust.

        Pros

        Op afstand nog zeer helder beeld, geluid zeer duidelijk.

        Cons

        geen

        Yes, I recommend this product

        This review was made for Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

        Yes, I recommend this product

        This review was made for Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

        31/03/2021

        Nederland

        Nederland

        Super fijne videobabyfoon

        Wij hebben de videobabyfoon nu twee weken in gebruik en hij bevalt erg goed. Fijn om op het grote scherm te kunnen zien hoe ons zoontje slaapt. Het beeld is heel helder en de batterijduur is met ongeveer 10 uur erg goed. De overige functies (temperatuur, nachtlampje, muziekje en nachtlampje) zijn erg handig.

        Pros

        Goed en helder beeld, makkelijk in gebruik, goede batterijduur en goed bereik.

        Cons

        Geluid kan beter.

        Yes, I recommend this product

        This review was made for Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

        Yes, I recommend this product

        This review was made for Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon

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