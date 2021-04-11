2 year warranty
Discontinued
SCD871/26
3.8
of 5
298
Reviews
SmitAssen
11/04/2021
Nederland
Part of promotion
Goede babyfoon van hoge kwaliteit
De babyfoon is makkelijk te installeren, heeft scherp beeld en goed geluid.
Pros
Makkelijk te installeren, goed beeld, scherp geluid
Cons
Geen Nederlandse taal als installatie
Yes, I recommend this product
This review was made for Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
Yes, I recommend this product
This review was made for Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
de Korte
06/04/2021
Nederland
Part of promotion
Baby monitor met geweldig beeld en geluid.
Zelfs gebruikt voor mijn zieke moeder , gaf haar veel rust.
Pros
Op afstand nog zeer helder beeld, geluid zeer duidelijk.
Cons
geen
Yes, I recommend this product
This review was made for Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
Yes, I recommend this product
This review was made for Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
MBlank123
31/03/2021
Nederland
Part of promotion
Super fijne videobabyfoon
Wij hebben de videobabyfoon nu twee weken in gebruik en hij bevalt erg goed. Fijn om op het grote scherm te kunnen zien hoe ons zoontje slaapt. Het beeld is heel helder en de batterijduur is met ongeveer 10 uur erg goed. De overige functies (temperatuur, nachtlampje, muziekje en nachtlampje) zijn erg handig.
Pros
Goed en helder beeld, makkelijk in gebruik, goede batterijduur en goed bereik.
Cons
Geluid kan beter.
Yes, I recommend this product
This review was made for Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
Yes, I recommend this product
This review was made for Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon