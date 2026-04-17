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Batteries
SureSigns Lithium Ion Battery Pack
SureSigns Lithium Ion Battery Pack
Battery
Batteries
SureSigns Lithium Ion Battery Pack
Battery
Batteries
SureSigns Li-ion battery pack
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Specifications
Accessories Battery
Technology
Lithium Ion
Rechargeable
Yes
Product details
Use with Philips Healthcare Equipment
863063, 863064, 863065, 863066, 863067, 863068, 863069, 863070,863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086 , 863087, 863088 ,863283, 863317
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
No
Product Category
Accessories
Product Type
Battery
CE Certified
No
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Reusable
Package Weight
0.645 kg
Packaging Unit
1 bag = 1 battery pack
Not manufactured with natural rubber latex
Yes
Minimum Shelf Life
6 months
Sterile OR Non-Sterile
Non-Sterile
Use with Other Supplies
N/A