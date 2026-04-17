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Digital ECG 12 LEAD
Digital ECG 12 LEAD
Trunk Cable
ECG
Digital ECG 12 LEAD
Trunk Cable
ECG
CABLE DIGITAL ECG 12 LEAD. Use with Series IV and Xper Physiomonitoring 5 devices
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Documentation
Brochure
Enhancing ECG quality application note
(312.73 KB)
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Specifications
ECG Trunk Cable
Cable Length
3.0 m (9.8')
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
No
Product Category
ECG
Product Type
Trunk Cable
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Multi-Patient Use
CE Certified
NO
Packaging Unit
1
Not manufactured with natural rubber latex
Yes
Sterile OR Non-Sterile
Non-Sterile
Minimum Shelf Life
None
Documentation
Enhancing ECG quality application note
PDF
|
312.73 KB
Disclaimer
Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.