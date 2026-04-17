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ECG
Digital ECG 12 LEAD 10' IEC
Digital ECG 12 LEAD 10' IEC
Trunk Cable
ECG
Digital ECG 12 LEAD 10' IEC
Trunk Cable
ECG
CABLE DIGITAL ECG 12 LEAD 10' IEC. Use with Series IV and Xper Physiomonitoring 5 devices
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Documentation
Brochure
Enhancing ECG quality application note
(312.73 KB)
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Specifications
ECG Trunk Cable
Cable Length
3.0 m (9.8')
Product details
Product Category
ECG
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
No
Product Type
Trunk Cable
CE Certified
YES
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Multi-Patient Use
Packaging Unit
1
Sterile OR Non-Sterile
Non-Sterile
Minimum Shelf Life
None
Documentation
Enhancing ECG quality application note
PDF
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312.73 KB