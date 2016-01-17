2 year warranty
Discontinued
FC9262/01
Maximum comfort, minimum effort
Feel the relief of a better posture! This vacuum cleaner results in significantly less bending while cleaning and brings you more comfort
AutoClean
RemoteControl
The patented PostureProtect handle offers you a 4 x better body posture: it helps to prevent bending while cleaning; it supports keeping your wrist in a comfortable position; both handles make manoeuvring easy; and you can regulate the vacuum cleaner with fingertip controls.
Via the buttons in the handle you can easily operate your vacuum cleaner — without bending!
This hose has a pivoting connection to the handle and therefore allows for easier manoeuvring and less wrist strain.
2.0
of 5
3
Reviews
peki2009
17/01/2016
Nederland
Te zware stofzuiger met vaak meganische problemen
De zuigkracht en het mondstuk is erg prettig, je komt er mee in elk hoekje. Het niet nodig hebben van een stofzuigerzak is erg fijn en makkelijk in gebruik. Daarmee is alle positiviteit ook gezegd. De stofzuiger is lood zwaar en rijd niet fijn met je mee waardoor hij telkens vast zit of omvalt. Daarbij hadden wij na de garantie (na 2 jaar ofzo) telkens meganische problemen die we zelf niet konden oplossen en we hem op moeten sturen. Natuurlijk voor onze eigen rekening, want de garantie was voorbij. Erg zonde van het geld want de stofzuiger is al ontzettend duur. Voor deze prijs zou hij jaren mee moeten gaan zonder problemen. Momenteel is hij weer kapot en twijfelen we of we hem wel willen maken, want hij kost meer dan hij oplevert.
This review was made for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak
This review was made for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak
Sanne28
17/01/2016
Nederland
Te zware stofzuiger met vaak meganische problemen
De zuigkracht en het mondstuk is erg prettig, je komt er mee in elk hoekje. Het niet nodig hebben van een stofzuigerzak is erg fijn en makkelijk in gebruik. Daarmee is alle positiviteit ook gezegd. De stofzuiger is lood zwaar en rijd niet fijn met je mee waardoor hij telkens vast zit of omvalt. Daarbij hadden wij na de garantie (na 2 jaar ofzo) telkens meganische problemen die we zelf niet konden oplossen en we hem op moeten sturen. Natuurlijk voor onze eigen rekening, want de garantie was voorbij. Erg zonde van het geld want de stofzuiger is al ontzettend duur. Voor deze prijs zou hij jaren mee moeten gaan zonder problemen. Momenteel is hij weer kapot en twijfelen we of we hem wel willen maken, want hij kost meer dan hij oplevert.
This review was made for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak
This review was made for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak
Pstofzuiger
21/08/2012
Nederland
Lompe design-stofzuiger
We hebben deze stofzuiger nu enkele maanden. De zuigkracht is prima en ook het meedraaien van de stofzuigstang is handig. Maar over het algemeen vinden wij de stofzuiger integenstelling tot de tegenwoordige kleine Miele stofzuigers met zak een lomp apparaat. Hij is niet te dragen, neemt veel ruimte bij het opbergen. De aanuit knoppen hebben een mooi design, maar functioneel een dun plasticje. Je rijdt vaak over de draad, want volgen doet hij niet goed. Alle aanhangsels en bediening aan de stang zitten vaak in de weg en zijn helaas niet afneembaar. Hij is wel makkelijk te legen, maar tijdens het stofzuigen produceert het apparaat veel warmte, en dat is niet prettig in de zomer met 30 grade. Samengevat, een lompe design stofzuiger, niet handig voor mensen met trappen of oudere mensen. Raar want waarvoor is hij dan ergonomisch ontworpen?
This review was made for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak
This review was made for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak