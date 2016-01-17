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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01

Discontinued

ErgoFitBagless vacuum cleaner

FC9262/01

2

| (3) Reviews

Maximum comfort, minimum effort

Feel the relief of a better posture! This vacuum cleaner results in significantly less bending while cleaning and brings you more comfort

See all benefits

Enjoy a better posture with up to 70% less bending

Maximum comfort, minimum effort

  • AutoClean

  • RemoteControl

Unique ergonomically designed PostureProtect handle

Unique ergonomically designed PostureProtect handle

The patented PostureProtect handle offers you a 4 x better body posture: it helps to prevent bending while cleaning; it supports keeping your wrist in a comfortable position; both handles make manoeuvring easy; and you can regulate the vacuum cleaner with fingertip controls.

Fingertip controls in the handle

Fingertip controls in the handle

Via the buttons in the handle you can easily operate your vacuum cleaner — without bending!

Rotating hose connection for easier manoeuvring

Rotating hose connection for easier manoeuvring

This hose has a pivoting connection to the handle and therefore allows for easier manoeuvring and less wrist strain.

Technical specifications

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Reviews

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2.0

of 5

3

Reviews

5
4
3
1

17/01/2016

Nederland

Nederland

Te zware stofzuiger met vaak meganische problemen

De zuigkracht en het mondstuk is erg prettig, je komt er mee in elk hoekje. Het niet nodig hebben van een stofzuigerzak is erg fijn en makkelijk in gebruik. Daarmee is alle positiviteit ook gezegd. De stofzuiger is lood zwaar en rijd niet fijn met je mee waardoor hij telkens vast zit of omvalt. Daarbij hadden wij na de garantie (na 2 jaar ofzo) telkens meganische problemen die we zelf niet konden oplossen en we hem op moeten sturen. Natuurlijk voor onze eigen rekening, want de garantie was voorbij. Erg zonde van het geld want de stofzuiger is al ontzettend duur. Voor deze prijs zou hij jaren mee moeten gaan zonder problemen. Momenteel is hij weer kapot en twijfelen we of we hem wel willen maken, want hij kost meer dan hij oplevert.

This review was made for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

This review was made for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

17/01/2016

Nederland

Nederland

Te zware stofzuiger met vaak meganische problemen

De zuigkracht en het mondstuk is erg prettig, je komt er mee in elk hoekje. Het niet nodig hebben van een stofzuigerzak is erg fijn en makkelijk in gebruik. Daarmee is alle positiviteit ook gezegd. De stofzuiger is lood zwaar en rijd niet fijn met je mee waardoor hij telkens vast zit of omvalt. Daarbij hadden wij na de garantie (na 2 jaar ofzo) telkens meganische problemen die we zelf niet konden oplossen en we hem op moeten sturen. Natuurlijk voor onze eigen rekening, want de garantie was voorbij. Erg zonde van het geld want de stofzuiger is al ontzettend duur. Voor deze prijs zou hij jaren mee moeten gaan zonder problemen. Momenteel is hij weer kapot en twijfelen we of we hem wel willen maken, want hij kost meer dan hij oplevert.

This review was made for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

This review was made for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

21/08/2012

Nederland

Nederland

Lompe design-stofzuiger

We hebben deze stofzuiger nu enkele maanden. De zuigkracht is prima en ook het meedraaien van de stofzuigstang is handig. Maar over het algemeen vinden wij de stofzuiger integenstelling tot de tegenwoordige kleine Miele stofzuigers met zak een lomp apparaat. Hij is niet te dragen, neemt veel ruimte bij het opbergen. De aanuit knoppen hebben een mooi design, maar functioneel een dun plasticje. Je rijdt vaak over de draad, want volgen doet hij niet goed. Alle aanhangsels en bediening aan de stang zitten vaak in de weg en zijn helaas niet afneembaar. Hij is wel makkelijk te legen, maar tijdens het stofzuigen produceert het apparaat veel warmte, en dat is niet prettig in de zomer met 30 grade. Samengevat, een lompe design stofzuiger, niet handig voor mensen met trappen of oudere mensen. Raar want waarvoor is hij dan ergonomisch ontworpen?

This review was made for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

This review was made for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

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