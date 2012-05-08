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Discontinued

Fryer

HD6159

4.1
| (29) Reviews | 86% recommend this product
Enjoy the food, share the fun
Share the taste of fried food: this Philips deep-fat fryer can fry family-sized servings in one go! Cleaning is a breeze with the removable bowl and dishwashable parts. The additional oil container is ideal for oil filtering and storage.
See all benefits

Large servings for a family appetite

Enjoy the food, share the fun

  • 1300 g

  • removable bowl

  • With timer

Extra large capacity for family-sized servings

Removable digital timer allows pre-setting of frying time

Removable digital timer allows pre-setting of frying time

Allows easy pre-setting of the frying time. The timer can be removed from the fryer housing and taken along: you don't have to keep an eye on your food any more!

Removable multi-layer filter reduces unwanted frying smells

Removable multi-layer filter reduces unwanted frying smells

The Philips deep fryer reduces unwanted frying smells and is dishwashable. There is no need for replacement.

Technical specifications

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Parts & Accessories

Reviews

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Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

4.1

of 5

29

Reviews

86%

recommend this product

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Bin sehr zufrieden.

Sehr gute Friteuse. Leicht zu bedienen und einfach zu reinigen. Alles bestens. :-)

Yes, I recommend this product

This review was made for HD6159 Fryer

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This review was made for HD6159 Fryer

29/09/2021

France

France

rempli ses fonctions

j ai cette friteuse depuis 20 ans et pleinement ravie je chercche juste le joint et les filtres a changer mais j ai du mal a trouver je pensais que ma friteuse n existait plus mais surprise elle est toujours là

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This review was made for HD6159 Friteuse

Yes, I recommend this product

This review was made for HD6159 Friteuse

25/05/2018

België

België

Propere friteuse

Frietjes zijn heerlijk. Friteuse is makkelijk proper te houden: - verwarmingselement zit niet in de bak; - meeste stukken kunnen in vaatwasser.

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This review was made for HD6159 Frituurpan

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