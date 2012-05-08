2 year warranty
Discontinued
1300 g
removable bowl
With timer
Allows easy pre-setting of the frying time. The timer can be removed from the fryer housing and taken along: you don't have to keep an eye on your food any more!
The Philips deep fryer reduces unwanted frying smells and is dishwashable. There is no need for replacement.
4.1
of 5
29
Reviews
86%
recommend this product
Denn1980
08/05/2012
Deutschland
Bin sehr zufrieden.
Sehr gute Friteuse. Leicht zu bedienen und einfach zu reinigen. Alles bestens. :-)
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This review was made for HD6159 Fryer
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éclipse 1
29/09/2021
France
rempli ses fonctions
j ai cette friteuse depuis 20 ans et pleinement ravie je chercche juste le joint et les filtres a changer mais j ai du mal a trouver je pensais que ma friteuse n existait plus mais surprise elle est toujours là
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This review was made for HD6159 Friteuse
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Averick
25/05/2018
België
Propere friteuse
Frietjes zijn heerlijk. Friteuse is makkelijk proper te houden: - verwarmingselement zit niet in de bak; - meeste stukken kunnen in vaatwasser.
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This review was made for HD6159 Frituurpan
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