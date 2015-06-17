2 year warranty
Discontinued
SHD9200/10
Surround Sound
Fully immerse yourself in the best cinematic 3D sound experience at home with SHD9200 headphones, featuring Kleer's uncompressed wireless audio transmission for pure, detailed sound. Crafted for true comfort, freedom and pure listening pleasure.
Over-ear
Black
3D sound technology reproduces multi-dimensional sound for a spectacular and immersive cinematic experience.
The volume controls are conveniently located on the ear can for quick and intuitive sound adjustments. No need to search for the volume up or down – simply tap the top of the ear can for volume up or the bottom for volume down.
40-mm neodymium speaker drivers deliver superior high-fidelity sound performance.
3.5
of 5
22
Reviews
MVisser
17/06/2015
Nederland
Verified buyer
Deze draadloze headset geeft een prima geluid
Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Ton888
17/06/2015
Nederland
Verified buyer
Deze draadloze headset geeft een prima geluid
Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Matthias68
06/01/2013
Deutschland
Kristallklarer CD-Klang über digitalen Eingang
Der SHD9200 überzeugt beim direkten Anschluss an den Digitalausgang eines CD-Spielers mit kristallklarer und rauschfreier Wiedergabe. Das Klangbild ist insgesamt sehr ausgewogen. Die Bässe werden kräftig wiedergegeben und die Höhen kommen klar heraus. Der Kopfhörer spielt in unserem ganzen Haus unterbrechungs- und störungsfrei.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer
Yes, I recommend this product
This review was made for SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer