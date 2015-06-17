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Discontinued

Wireless Hi-Fi Headphones

SHD9200/10

3.5

| (22) Reviews

Surround Sound

Fully immerse yourself in the best cinematic 3D sound experience at home with SHD9200 headphones, featuring Kleer's uncompressed wireless audio transmission for pure, detailed sound. Crafted for true comfort, freedom and pure listening pleasure.

See all benefits

Digital wireless headphones system

Surround Sound

  • Over-ear

  • Black

3D sound technology for multi-dimensional cinematic sound

3D sound technology for multi-dimensional cinematic sound

3D sound technology reproduces multi-dimensional sound for a spectacular and immersive cinematic experience.

Wireless volume control for convenient and intuitive use

The volume controls are conveniently located on the ear can for quick and intuitive sound adjustments. No need to search for the volume up or down – simply tap the top of the ear can for volume up or the bottom for volume down.

40-mm neodymium speaker drivers for superior Hi-Fi sound

40-mm neodymium speaker drivers for superior Hi-Fi sound

40-mm neodymium speaker drivers deliver superior high-fidelity sound performance.

Technical specifications

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Reviews

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3.5

of 5

22

Reviews

17/06/2015

Nederland

Nederland

Verified buyer

Deze draadloze headset geeft een prima geluid

Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHD9200 Wireless HiFi Headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHD9200 Wireless HiFi Headphones

17/06/2015

Nederland

Nederland

Verified buyer

Deze draadloze headset geeft een prima geluid

Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHD9200 Wireless HiFi Headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHD9200 Wireless HiFi Headphones

06/01/2013

Deutschland

Deutschland

Kristallklarer CD-Klang über digitalen Eingang

Der SHD9200 überzeugt beim direkten Anschluss an den Digitalausgang eines CD-Spielers mit kristallklarer und rauschfreier Wiedergabe. Das Klangbild ist insgesamt sehr ausgewogen. Die Bässe werden kräftig wiedergegeben und die Höhen kommen klar heraus. Der Kopfhörer spielt in unserem ganzen Haus unterbrechungs- und störungsfrei.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Yes, I recommend this product

This review was made for SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer

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  • Exclusive member offers and early access to sales.
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