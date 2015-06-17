Also ich habe diese Kopfhörer im Austausch gegen ein anderes Defektes Philips Headset bekommen. Ich muss sagen der Tausch war super. Klang ist deutlich besser als bei den Vorgängern. Auch der Halter / Ladestation ist nun deutlich besser als vorher. Die Reichweite Überzeug vollkommen. Selbst wenn ich vom Erdgeschoss in den Waschkeller gehe habe ich noch einwandfreien Empfang. Was ich bemängeln kann ist das diese leider sehr sehr hellhörig sind. Soll heißen der Sound entweicht deutlichst beim tragen nach außen wodurch andere im Raum gestört werden und auch Nebengeräusche wie TV Sound dringt sehr leicht ein. Das ist für mich ein echtes Manko. Die Tragedauer ist top. 7-8-9 Stunden sind kein Problem weder für die Akkus noch für meinen Kopf bzw Ohren zum Tragen. Was mit am besten ist. Es sind normale AA Akkus verbaut. Sollte doch mal wieder erwarten die Akkus leer sein kann man einfach die im jeden Haushalt auffindbaren AA Batterien Einsetzen! Im großen und ganzen wirklich gut.