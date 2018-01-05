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Now 15% discount on all TV's
Discontinued
SHL3850NC/00
More sound, less noise
Be immersed in your music with innovative ActiveShield™ active noise cancelling technology. Pressure-relieving cushions provide long-wearing comfort and a compact foldable design is ideal for portability and easy storage.
32-mm drivers/closed-back
On-ear
Compact folding
Finely tuned 32 mm neodymium drivers combined with a closed-back acoustic system design and on-ear sealing provide rich bass.
Tuned 32 mm neodymium drivers combined with a closed-back acoustic system design and on-ear sealing provide an excellent and impressive precision sound.
Slim and compact foldable design for easy portability on the go.
2.9
of 5
9
Reviews
Stevie
05/01/2018
España
Fantásticos
Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar
Yes, I recommend this product
This review was made for SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Yes, I recommend this product
This review was made for SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Sperber
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Yes, I recommend this product
This review was made for SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Otomo
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Yes, I recommend this product
This review was made for SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer