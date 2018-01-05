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Discontinued

Noise-cancelling headphones

SHL3850NC/00

2.9

| (9) Reviews

More sound, less noise

Be immersed in your music with innovative ActiveShield™ active noise cancelling technology. Pressure-relieving cushions provide long-wearing comfort and a compact foldable design is ideal for portability and easy storage.

See all benefits

powerful bass

More sound, less noise

  • 32-mm drivers/closed-back

  • On-ear

  • Compact folding

32 mm neodymium speaker drivers for rich bass

32 mm neodymium speaker drivers for rich bass

Finely tuned 32 mm neodymium drivers combined with a closed-back acoustic system design and on-ear sealing provide rich bass.

Closed-back design blocks out noise for noise isolation

Closed-back design blocks out noise for noise isolation

Tuned 32 mm neodymium drivers combined with a closed-back acoustic system design and on-ear sealing provide an excellent and impressive precision sound.

Slim and compact foldable design for easy portability

Slim and compact foldable design for easy portability

Slim and compact foldable design for easy portability on the go.

Technical specifications

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Reviews

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2.9

of 5

9

Reviews

05/01/2018

España

España

Fantásticos

Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar

Yes, I recommend this product

This review was made for SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

Yes, I recommend this product

This review was made for SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Yes, I recommend this product

This review was made for SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Yes, I recommend this product

This review was made for SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

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