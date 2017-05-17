2 year warranty
Discontinued
Superb comfort and fully adjustable
Full-size lightweight headphones with fully adjustable headband and ear shells to provide excellent fit and comfortable listening
40-mm drivers/open-back
Over-ear
The full-size ear shells of these Philips headphones not only cover your whole ear for better sound quality, but also provide space for a larger, higher-performance driver.
The easily adjustable mechanism provides a comfortable close fitting acoustic seal between the ear cushion and ear, ensuring optimal performance.
The ideal length of cable to give you more freedom of movement and to choose where you carry your audio device.
4.3
of 5
23
Reviews
84%
recommend this product
SoundMaster
17/05/2017
United Kingdom
Perfect
My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP2000 Stereo Headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP2000 Stereo Headphones
richardeverywhere
19/02/2020
Nederland
shp2000
vele jaren plezier van/ nog steeds ( hoofd steun aansluiting en audiojack regelmatig gesloopt ( ducktape& hersolderen van jack en weer verder) geen negatiefs over het geluid wel over het plastick hoofdsteun ( ik plet ze in mn jaszak of erbovenop zittent gaat ie toch al ruim 7 jaar mee
Pros
audio bereik lage en hoge tonen
Cons
plastick parts / externe windruis
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer
Date of Use 2018-02-19
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer
Date of Use 2018-02-19
Chrisman
10/06/2014
Nederland
Voor weinig geld heel goed geluid
Deze hoofdtelefoon heb ik al eens voor jaren terug gehaald met het oude Philips logo erin nog dus met de minder afgeronde p's en l. Ik dacht ik haal er 1 bij want hij is goedkoop en klinkt heel erg goed. Goede bass en mooie hoge tonen, ook een goed stereobeeld. Deze Philips is voor zo weinig geld het beste wat er te koop is in deze klasse. Prima product.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer