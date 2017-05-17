ProductsSupport

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift £10*

30-day return

  • Product detail photograph
  • Alternative product photograph
  • Alternative product photograph
  • Packaging photograph
  • Primary image
  • Product detail photograph
  • Alternative product photograph
  • Alternative product photograph
  • Packaging photograph
  • Primary image

Discontinued

Stereo Headphones

SHP2000/00

4.3

| (23) Reviews | 84% recommend this product

Superb comfort and fully adjustable

Full-size lightweight headphones with fully adjustable headband and ear shells to provide excellent fit and comfortable listening

See all benefits

For music, PC, TV

Superb comfort and fully adjustable

  • 40-mm drivers/open-back

  • Over-ear

The whole ear is covered to optimise sound quality

The full-size ear shells of these Philips headphones not only cover your whole ear for better sound quality, but also provide space for a larger, higher-performance driver.

Easy adjustable headband ensures optimum fit and comfort

The easily adjustable mechanism provides a comfortable close fitting acoustic seal between the ear cushion and ear, ensuring optimal performance.

A 2 m long cable that lets you put the player in your bag

The ideal length of cable to give you more freedom of movement and to choose where you carry your audio device.

Technical specifications

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

4.3

of 5

23

Reviews

84%

recommend this product

1

17/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP2000 Stereo Headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP2000 Stereo Headphones

19/02/2020

Nederland

Nederland

shp2000

vele jaren plezier van/ nog steeds ( hoofd steun aansluiting en audiojack regelmatig gesloopt ( ducktape& hersolderen van jack en weer verder) geen negatiefs over het geluid wel over het plastick hoofdsteun ( ik plet ze in mn jaszak of erbovenop zittent gaat ie toch al ruim 7 jaar mee

Pros

audio bereik lage en hoge tonen

Cons

plastick parts / externe windruis

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer

Date of Use 2018-02-19

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer

Date of Use 2018-02-19

10/06/2014

Nederland

Nederland

Voor weinig geld heel goed geluid

Deze hoofdtelefoon heb ik al eens voor jaren terug gehaald met het oude Philips logo erin nog dus met de minder afgeronde p's en l. Ik dacht ik haal er 1 bij want hij is goedkoop en klinkt heel erg goed. Goede bass en mooie hoge tonen, ook een goed stereobeeld. Deze Philips is voor zo weinig geld het beste wat er te koop is in deze klasse. Prima product.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.