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Discontinued

Multi-Styler

HP4680/00

4

| (2) Reviews | 100% recommend this product

Make your hair dreams come true

It's a girl's world. The Girl Glam multistyler has five styling attachments so you can change your style as many times as you change your mind. The perfect styler for gorgeous girls who want to get their own way.

See all benefits

Girl Glam

Make your hair dreams come true

  • 5 attachments

Straightener attachment to create beautiful sleek hair

The Ceramic plates glide effortlessly through your hair, giving you perfect straight and shiny hair.

Crimper for added texture

Crimper for added texture

This attachment gives your hair a great funky texture.

Slide-on spiral for beautiful ringlets

Just follow the curves to create the most beautiful ringlets, it has never been so easy!

Technical specifications

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Reviews

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4.0

of 5

2

Reviews

100%

recommend this product

5
3
2
1

11/10/2012

Nederland

Nederland

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Yes, I recommend this product

This review was made for HP4680/01 Multistyler

Yes, I recommend this product

This review was made for HP4680/01 Multistyler

11/10/2012

Nederland

Nederland

Verified buyer

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Yes, I recommend this product

This review was made for HP4680/01 Multistyler

Yes, I recommend this product

This review was made for HP4680/01 Multistyler

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