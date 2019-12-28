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  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates
  • Professional straightening with titanium plates

Discontinued

Prestige ProStraightener

HPS930/00

4.6
| (149) Reviews | 91% recommend this product
Professional straightening with titanium plates
Philips Straightener Prestige Pro offers fast professional performance with titanium floating plates. Start straight away, with only 10 seconds of heat-up time, and enjoy optimal control with digital temperature settings.
See all benefits

Professional straightening with titanium plates

  • Titanium floating plates

  • Accurate control 230°C

  • Ionic care for shiny hair

  • 10 sec. heat-up time

Titanium-coated plates for fast and smooth straightening

Titanium-coated plates for fast and smooth straightening

Professional titanium-coated plates for best heat conduction. This superior plate material is durable and transfers heat quickly, resulting in fast and smooth straightening.

Prevent hair breakage with floating plates

Prevent hair breakage with floating plates

The floating plates move when too much pressure is applied during straightening. This protects the hair shaft from damage and therefore avoids overall hair breakage.

100 mm long plates for fast and easy straightening

100 mm long plates for fast and easy straightening

The longer 100 mm plates enable better contact with the hair to help you achieve perfect straightening results more easily and in less time.

Technical specifications

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Reviews

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4.6

of 5

149

Reviews

91%

recommend this product

28/12/2019

Nederland

Nederland

Philips employee

Snel, makkelijk in gebruik : )

[Employee of philipsglobal] Wordt heel snel heet, je hoeft maar enkele seconden te wachten. Temperatuur is instelbaar tot 230 graden. Ik ben normaal erg lang bezig met het stijlen van mijn haar en nu in 10 minuutjes klaar! Blij met het cadeautje van mijn vriend :)))

Pros

Snel heet, temperatuur tot 230 graden, veilig en makkelijk in gebruik.

Cons

Het rondje om temperatuur in te stellen draait perongeluk tijdens het stijlen

This review was made for Prestige Pro HPS930/00 Straightener

This review was made for Prestige Pro HPS930/00 Straightener

17/07/2016

Nederland

Nederland

werkt perfect, snel, zonder het haar te schaden!

Het is enorm gebruiksvriendelijk en je stijlt uw haar tot 3 keer sneller met dit toestel. Dit is een echte aanrader!

Yes, I recommend this product

This review was made for Prestige Pro HPS930/00 Straightener

Yes, I recommend this product

This review was made for Prestige Pro HPS930/00 Straightener

13/04/2015

Nederland

Nederland

Werkt uitstekend: snel en goed gestyled en verzorgd haar!

Ik ben zeer tevreden over de Philips Pro Straightener HPS930. Hij warmt supersnel op en met slechts één behandeling blijft je haar lang in model. Je haar voelt zacht en verzorgd, ook als je er geen stylingproducten of hittebeschermers bij gebruikt. Je kunt de temperatuur regelen en ik heb hem zelfs wel eens op een te hoge stand voor mijn haar gebruikt (volgens de gebruiksaanwijzing) maar zelfs dan geeft het een goed resultaat. Het kan dus niet mis gaan. Deze stijltang is best groot, maar dat maakt ook dat je grote lokken in één keer kunt behandelen. Kortom: een tevreden klant.

Yes, I recommend this product

This review was made for Prestige Pro HPS930/00 Straightener

Yes, I recommend this product

This review was made for Prestige Pro HPS930/00 Straightener

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