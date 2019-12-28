2 year warranty
Discontinued
Titanium floating plates
Accurate control 230°C
Ionic care for shiny hair
10 sec. heat-up time
Professional titanium-coated plates for best heat conduction. This superior plate material is durable and transfers heat quickly, resulting in fast and smooth straightening.
The floating plates move when too much pressure is applied during straightening. This protects the hair shaft from damage and therefore avoids overall hair breakage.
The longer 100 mm plates enable better contact with the hair to help you achieve perfect straightening results more easily and in less time.
4.6
of 5
149
Reviews
91%
recommend this product
Vika_LT
28/12/2019
Nederland
Philips employee
Snel, makkelijk in gebruik : )
[Employee of philipsglobal] Wordt heel snel heet, je hoeft maar enkele seconden te wachten. Temperatuur is instelbaar tot 230 graden. Ik ben normaal erg lang bezig met het stijlen van mijn haar en nu in 10 minuutjes klaar! Blij met het cadeautje van mijn vriend :)))
Pros
Snel heet, temperatuur tot 230 graden, veilig en makkelijk in gebruik.
Cons
Het rondje om temperatuur in te stellen draait perongeluk tijdens het stijlen
This review was made for Prestige Pro HPS930/00 Straightener
This review was made for Prestige Pro HPS930/00 Straightener
liana
17/07/2016
Nederland
werkt perfect, snel, zonder het haar te schaden!
Het is enorm gebruiksvriendelijk en je stijlt uw haar tot 3 keer sneller met dit toestel. Dit is een echte aanrader!
Yes, I recommend this product
This review was made for Prestige Pro HPS930/00 Straightener
Yes, I recommend this product
This review was made for Prestige Pro HPS930/00 Straightener
EstherRM
13/04/2015
Nederland
Werkt uitstekend: snel en goed gestyled en verzorgd haar!
Ik ben zeer tevreden over de Philips Pro Straightener HPS930. Hij warmt supersnel op en met slechts één behandeling blijft je haar lang in model. Je haar voelt zacht en verzorgd, ook als je er geen stylingproducten of hittebeschermers bij gebruikt. Je kunt de temperatuur regelen en ik heb hem zelfs wel eens op een te hoge stand voor mijn haar gebruikt (volgens de gebruiksaanwijzing) maar zelfs dan geeft het een goed resultaat. Het kan dus niet mis gaan. Deze stijltang is best groot, maar dat maakt ook dat je grote lokken in één keer kunt behandelen. Kortom: een tevreden klant.
Yes, I recommend this product
This review was made for Prestige Pro HPS930/00 Straightener
Yes, I recommend this product
This review was made for Prestige Pro HPS930/00 Straightener