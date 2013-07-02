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Discontinued

Philips FidelioHeadphones with mic

S2WT/00

3.7
| (6) Reviews

1 award

High fidelity, premium quality
Philips Fidelio S2 headphones are precisely engineered to deliver natural, balanced sound, revealing every detail as the artist intended. Amazing sound presented in a lightweight yet durable design for true comfort and pleasure on the go.
See all benefits

Wherever you go

High fidelity, premium quality

  • High-resolution audio

  • In-ear

  • Ultra-soft silicone caps

  • Flat cable

High-resolution audio reproduces music in its purest form

High-resolution audio reproduces music in its purest form

High-resolution audio offers the best in audio performance, reproducing original studio master recordings more faithfully than 16 bit/44.1 kHz CD formats. This uncompromising quality makes high-resolution audio the best sound companion for the music lover. Fidelio headphones meet the stringent standards required for the Hi-Res Audio stamp of quality. Whether you are enjoying your Hi-Res collection or a more traditional music source, the smooth extended high frequencies of the Fidelio headphone range help you get more from your music.

High-powered 13.5-mm neodymium drivers for exceptional sound

High-powered 13.5-mm neodymium drivers for exceptional sound

Each speaker driver is carefully handpicked, tuned and tested before being paired to ensure delivery of the most balanced, natural sound. The 13.5-mm drivers utilise high-power neodymium magnets to deliver deep bass impact, transparent mid-range and refined high frequencies.

Semi-closed back design for sound balance and bass extension

The semi-closed back architecture, combined with large, premium-quality drivers, ensures greater bass extension, while the design itself is optimised to minimise sound leakage. Front pressure equalisation channels allow for more detailed and balanced sound, which reduces the occlusion effect for a more natural listening experience.

Technical specifications

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Reviews

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3.7

of 5

6

Reviews

4
2

02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Atemberaubender Klang trifft auf zeitloses Design

Die In-Ear Kopfhörer sind in einem sehr schlichten, leuchtenden Klavierlack-Weiß gehalten. Das Gold setzt tolle Akzente. Dank dem Klavierlack gibt es aber keine lästigen Fingerabdrücke bzw. Kratzer auf den Kopfhörern. Bei dem Kabel handelt es sich um ein sogenanntes Flachbandkabel - Vorteil: Kabelgewirr wird reduziert bzw. komplett vermieden. Außen hat das Kabel die Farbe weiß, innen dagegen ist es leicht beige, was hervorragend zu den goldenen Akzenten passt. Insgesamt wirkt es dadurch noch hochwertiger. Der Klang ist sehr ausgewogen - von kräftigen Bässen, über klare Mitten, bis hin zu den klaren hohen Tönen. Besonders hervorheben möchte ich aber die hohen Töne! Es ist schwer zu beschreiben, aber die Musik ist wirklich besonders Glasklar! Hier zeigt sich die Stärke dieses InEar Systems. Von Pop, über Rock bis hin zu bekannten Musical-Titel habe ich alles getestet. Umgebungsgeräusche (egal ob im Zug, an einer befahrenen Straße, etc.) können den Musikgenuss nicht trüben, auch nicht bei kleiner Lautstärke. Allerdings stört es mich ein wenig, dass ich am integrierten Regler keine Möglichkeit habe die Lautstärke zu variieren. Ich kann das InEar System jedem empfehlen, der Wert auf klare Musikwiedergabe legt, aber keine Abstriche beim Design in Kauf nehmen will.

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28/06/2013

Deutschland

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Qualitativ hochwertiges Headset - excellenter Sound

Auf der Suche nach einem höherwertigen kabelgebunden Headset bin ich auf das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ gestoßen. Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Box mit Magnetverschluß. Darin befinden sich neben dem Headset eine große Anzahl von Ersatzpads – in verschiedenen Ausführungen und Größen – sowie die Bedienungsanleitung und ein rundes Ledercase mit Reißverschluss zur Aufbewahrung. Das Design des Headsets besticht – alles in weiß gehalten – durch eine hochwertige Verarbeitung. In den als Flachbandkabel ausgeführten Leitungen befindet sich ein Schalter zur Bedienung. Die Kabellänge ist ausreichend dimensioniert. Der 3,5 mm – Klinkenstecker ist stabil, abgewinkelt und findet gut Kontakt im Smartphone oder MP3-Player. Das Headset lässt sich gut tragen und ist auch nach längerer Tragezeit nicht unangenehm in den Ohren. Der Sound ist ausgewogen, wobei die Höhen kristallklar wiedergegeben werden. Im Bassbereich lassen sich die ohnehin guten Wiedergabeeigenschaften noch durch mögliche Equalizereinstellung am Smartphone oder anderen Signalquellen individuell einstellen. Der Schallpegel ist bereits bei gering eingestellter Lautstärke in Ordnung und neigt auch bei höheren Pegeln nicht zum Übersteuern oder Verzerren. Fazit: Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Headset ist – ideal für, den, der neben den Telefonaten auch Musik in guter Qualität geniessen möchte – dem kann ich das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ empfehlen.

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15/04/2015

Danmark

Danmark

Fantastisk kvalitet!

Disse Fidelio S2 er perfekte! Det 90 graders vinklede mini-jack kombineret med "flat cord" fungerer fantastisk, jeg har ALDRIG oplevet at ledningen har fået viklet sig sammen. Designet er gennemført og man kan virkelig fornemme kvaliteten. Taget i betragtning af at produktets ear-speakers er fremstillet i en form for metal, er disse earphones virkelig lette! Fantastisk lyd, både i de lave toner, mellemliggende toner samt høje toner! Fidelio S2 er suveræn hvad end man lytter til; Hip-hop, Rock, Trance, House, - you name it!

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