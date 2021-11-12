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Philips AventBreast pads for maximum comfort

SCF254/61

4.7

| (128) Reviews | 98% recommend this product

Ultra comfort and confidence

Philips Avent disposable breast pads help to support your breastfeeding journey. Honeycomb texture, ultra-thin, ultra-absorbent core and leak-proof and breathable design keep you feeling dry and comfortable, day and night.

See all benefits
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

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Ultra comfort and confidence

  • Disposable breast pads

Honeycomb top sheet

Honeycomb top sheet

Honeycomb top sheet is soft and comfortable against your skin.

Ultra-absorbent material and triple-layered core design

Ultra-absorbent material and triple-layered core design

Ultra-absorbent core helps to trap moisture and keep skin dry day and night.

Leak-proof and breathable outer layer

Outer layer provides a leak-proof effect to keep clothes dry, yet gives a breathable feeling.

Technical specifications

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Reviews

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4.7

of 5

128

Reviews

98%

recommend this product

3
2

12/11/2021

Nederland

Nederland

Zeer tevreden!

Ik ben zeer tevreden over deze zoogcompressen! Ze zijn dun waardoor ze niet opvallen onder kleding, vallen mooi over de borst omdat ze voorgevormd zijn en ook groot. Door de dubbele plakstrip bleven ze bij mij overdag en 's nachts goed zitten. Ook ben ik nog geen één keer doorgelekt, zelfs nu mijn dochter langer slaapt 's nachts en er meer tijd zit tussen voedingen. Ook vind ik het heel fijn dat ze allemaal individueel verpakt zijn. Dit maakt het makkelijk en hygiënischer om ze mee te nemen, al zit je dan wel met extra verpakkingsmateriaal wat je moet weggooien.

Pros

Dun, zacht, doorlekvrij, individueel verpakt

Cons

Extra verpakkingsmateriaal

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF254/61 Borstkompressen

Date of Use 2020-10-12

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF254/61 Borstkompressen

Date of Use 2020-10-12

09/11/2021

Nederland

Nederland

Philips borstkompressen

Makkelijk te gebruiken, voelen zacht en zitten comfortabel. Lekken niet door.

Pros

Zacht, comfortabel en lekken niet door

Cons

n.v.t

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF254/61 Borstkompressen

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF254/61 Borstkompressen

09/11/2021

Nederland

Nederland

Fijne borstcompressen

Ik heb deze compressie 2 weken gebruikt tijdens mijn borstvoeding. Ze zijn vrijwel onzichtbaar en ze zorgen er voor dat het de melk goed absorbeert. Geen lekkages!

Pros

Onzichtbaar en neemt voldoende melk op

Cons

Niet kunnen vinden

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF254/61 Borstkompressen

Date of Use 2021-10-09

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF254/61 Borstkompressen

Date of Use 2021-10-09

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 