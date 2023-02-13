2 year warranty
Discontinued
SHK2000BL/00
32 mm drivers/closed-back
On-ear
Blue and Green
Volume limited <85 dB
The simple, ergonomic headband is fully adjustable to fit any child's head comfortably and grow alongside them.
Neodymium is the best material for producing a strong magnetic field for greater sensitivity in a voice coil, better bass response and pure balanced sound quality.
Screw-free and durable design allows headphone parts to pop off and pop back into place easily.
4.5
of 5
6
Reviews
100%
recommend this product
blauesband
13/02/2023
Deutschland
Sehr gut
Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!
Yes, I recommend this product
This review was made for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Yes, I recommend this product
This review was made for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MichelleHomburg
10/08/2022
Deutschland
Hervorragend für Kinder
Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.
Pros
Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super
Yes, I recommend this product
This review was made for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Yes, I recommend this product
This review was made for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MüKat85
19/07/2022
Deutschland
Schöner Kinder-Kopfhörer
Der Kopfhörer wird von meiner Tochter regelmäßig und gern genutzt. Er hat einen schönen Klang und durch die Lautstärkebegrenzung ist er für kleine Kinder bestens geeignet. Die Farbgestaltung gefällt ebenso. Der Kopfhörer ist eine Empfehlung wert.
Pros
Klang, Lautstärkebegrenzung, Farbe
Yes, I recommend this product
This review was made for SHK2000PK Kopfhörer für Kinder
Yes, I recommend this product
This review was made for SHK2000PK Kopfhörer für Kinder