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Now 15% discount on all TV's
Discontinued
SHQ4300LF/00
Experience freedom. Stop at nothing
The featherweight Actionfit SHQ4300 is engineered from ultra-light, flexible and sweatproof rubber, ensuring a perfect fit that you will want to keep on long after your workout. Rich, deep bass always keeps you motivated.
8.6 mm drivers/closed-back
Neckband
Weighing in at just 11.4 g, these ActionFit sports earphones are so light and comfortable that you will forget you are even wearing them. Perfect for keeping you going right through the hard final miles.
A cable clip comes included with ActionFit earphones, keeping the cable out of your way while you push yourself harder.
4.3
of 5
10
Reviews
90%
recommend this product
OmarVromVrom
01/06/2018
United Kingdom
Awesome Headphones
Owned it for years now, and am always in a search for headphones and music stuff, but this one has been the best fit for me over the years...brilliant design and super freakin light weight and voice excellence and no voice leak at al....BRILLIANT Headphones. (I just need Philips to make me a wireless one, that's all i need nowadays)
Yes, I recommend this product
This review was made for SHQ4300LF Sports headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for SHQ4300LF Sports headphones
Tahir
24/04/2017
Deutschland
Ein Muss für jeden Sportler der es satt hat sich mehr mit rausfallenden Kopfhörer als mit Sport beschäftigen
Sehr gute kopfhörer! Die Qualität ist sehr gut zu hören und zu sehen. Ich habe nichts auszusetzen, man braucht auch kein Mikrofon denn telefonieren lenkt nur ab.Ein regler zum steuern ist unnötig da es Gewicht mit sich bringt.Die besten kopfhörer seit langem!
Yes, I recommend this product
This review was made for SHQ4300LF Sportkopfhörer
Yes, I recommend this product
This review was made for SHQ4300LF Sportkopfhörer
chaosad
28/06/2015
Deutschland
Leichte Kopfhörer mit tollem Sound
Ich hatte die Möglichkeit diese Kopfhörer in einem Produkttest zu testen. Zuerst ist anzumerken, dass die Verpackung der Kopfhörer bei dem Versand mit der DHL leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, da der Paketbote, den Großbrief in den Briefkasten gequetscht hat. Die Kopfhörer haben allerdings keinen Schaden davon getragen. Farblich ist die Verpackung ansprechend gestaltet und bietet auch dem Inhalt wie oben beschrieben einen guten Schutz. Außerdem ist auf der Verpackungsinnenseite eine kurze Bedienungsanleitung zu finden. Diese hätte vielleicht auch extra beigelegt werden können, da sie so, schwer zu finden ist. Es wird gut beschrieben, wie die Kopfhörer der Kopfform angepasst werden und zu reinigen sind. Im Lieferumfang sind drei verschiedene Ohrstöpselgrößen, ein Transportbeutel sowie der Actionfitkopfhörer enthalten. Die Kopfhörer sind schweiß- und wasserdicht, was beim Sporttreiben von absolutem Vorteil ist. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an und haben einen guten Sound auch bei einem leisen Betrieb. Da sie sehr leicht sind, stören sie nicht und mal hat schnell vergessen, dass man Kopfhörer trägt. Die Geräuschisolation ist stark, was eventuell Probleme beim Joggen in der Stadt geben könnte (man muss halt aufpassen.) Die Verarbeitung der Kopfhörer ist sehr gut. Ein Manko ist der fehlende Lautstärkeregler, bzw. Skip-Knopf am Kabel. Insgesamt ein sehr guter Kopfhörer zum Sporttreiben, der einen klasse Sound liefert.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHQ4300LF Sportkopfhörer
Yes, I recommend this product
This review was made for SHQ4300LF Sportkopfhörer