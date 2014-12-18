2 year warranty
Discontinued
231P4QPYEB/00
P Line
23" (58.4 cm)
Full HD IPS display
PowerSensor is a built-in 'people sensor' that transmits and receives harmless infrared signals to determine if the user is present and then automatically reduces monitor brightness when then user steps away from the desk, cutting energy costs by up to 80 percent and prolonging monitor life
IPS displays use advanced technology that gives you extra-wide viewing angles of 178/178 degrees, making it possible to view the display from almost any angle — even in 90-degree Pivot mode! Unlike standard TN panels, IPS displays gives you remarkably crisp images with vivid colours, making it ideal not only for Photos, films and web browsing, but also for professional applications that demand colour accuracy and consistent brightness at all times.
DisplayPort is a digital link from PC to monitor without any conversion. With higher capabilities than DVI standard, it is fully capable to support up to 15 metre cables and 10.8 Gbps/sec data transfer. With this high performance and zero latency, you get the fastest imaging and refresh rates — making DisplayPort the best choice for not only general office or home use, but also for the more demanding gaming and films, video editing and more. It also keeps interoperability in mind via the use of various adapters.
3.0
of 5
3
Reviews
oernist
18/12/2014
Suisse
Wir verwenden diesen Monitor in der Firma als Standardmodell
Dieser Monitor hat eine hervorragende Bildqualität und ist mit dem Seitenverhältnis 16:10 ideal für den Einsatz im Büro. Der Fuss ist qualitativ gut gearbeitet (ich kenne da Beispiele von anderen Marken, bei denen die Gasdruckfeder in kurzer Zeit den Druck verloren hat und die Höhenverstellung dadurch unbrauchbar wurde).
Yes, I recommend this product
This review was made for Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Yes, I recommend this product
This review was made for Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Synthesewerk
14/06/2024
Deutschland
Bild ok. aber der Ton!!!
Das Bild ist ok. aber der Ton ist so ziemlich das mieseste was ich jemals aus einem Monitor gehört habe. Einfach nur nervig ohne Ende.
This review was made for Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
This review was made for Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
prowop
24/04/2014
Deutschland
nicht zufrieden
Das Bild dieses Monitors ist prima - scharf, kontrastreich, immer ausreichend hell, gute Farbsättigung, weiter Bildwinkel. Die USB Ports haben ausreichend Leistung für 3.5" Festplatten. Mit Display Port kriegt man problemlos Bild & Ton durch ein Kabel. Soweit, so gut. Unbefriedigend ist - die USB Ports sind schlecht erreichbar auf der Rückseite - die Menüsteuerung ist pfriemelig, ohne haptischen Feedback - der Monitor nervt mit Meldungen ("Prima, Sie haben jetzt den Energiesparer eingeschaltet...") Windows-Nutzer haben sich an sowas wohl gewöhnt. Ich find's irritierend. - der PowerSensor schaltet auf StandBy, obwohl ich vor dem Teil sitze und arbeite - die Lautsprecher klingen blechern & verzerrt, ohne Tiefen - der Standfuß des Monitors sieht (von hinten) klobig aus. Das ist egal, wenn der Monitor an der Wand steht. Tut er aber bei mir nicht. Gutes Design sieht anders aus. Fazit: ich habe das Teil zurückgegeben.
This review was made for Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
This review was made for Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor
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