2 year warranty
Discontinued
231P4QPYES/00
P Line
23" (58.4 cm)
Full HD IPS display
PowerSensor is a built-in 'people sensor' that transmits and receives harmless infrared signals to determine if the user is present and then automatically reduces monitor brightness when then user steps away from the desk, cutting energy costs by up to 80 percent and prolonging monitor life
IPS displays use advanced technology that gives you extra-wide viewing angles of 178/178 degrees, making it possible to view the display from almost any angle — even in 90-degree Pivot mode! Unlike standard TN panels, IPS displays gives you remarkably crisp images with vivid colours, making it ideal not only for Photos, films and web browsing, but also for professional applications that demand colour accuracy and consistent brightness at all times.
DisplayPort is a digital link from PC to monitor without any conversion. With higher capabilities than DVI standard, it is fully capable to support up to 15 metre cables and 10.8 Gbps/sec data transfer. With this high performance and zero latency, you get the fastest imaging and refresh rates — making DisplayPort the best choice for not only general office or home use, but also for the more demanding gaming and films, video editing and more. It also keeps interoperability in mind via the use of various adapters.
2.8
of 5
4
Reviews
gquent
30/11/2013
France
son déplorable
Très bel écran, possibilité de choisir la définition, bureau, film, photos, jeux ou désactiver. En ce qui concerne la webcam et le son c'est assez décevant, j'avais choisi ce modèle afin de ne pas trop encombrer mon espace bureau, je regrette ce choix, car je vais devoir choisir des H.P. et webcam extérieur. A moins qu'une autre solution me soit proposée.
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This review was made for Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
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ScreenMaster
16/04/2013
Suisse
Rundum top
Die Hardware ist top und überzeugt auch nach mehreren Wochen. Mit der Ecofunktion inkl Sensor hat man noch ein gutes Gefühl. Einziges Manko ist für mich die Zusatzsoftware um alle Optionen des Bildschirms per Windows zu verwalten. Die ist umständlich und langsam.
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This review was made for Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
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Jacky75005
03/04/2014
France
Dalle/électronique de mauvaise qualité, son déplorable.
Comme la plupart des moniteurs de cette gamme de prix, la dalle et/ou l'électronique sont de mauvaises qualités. Le réglage par défaut est correct, bien que trop lumineux/délavé mais impossible à améliorer car modifier un réglage influe sur le rendu de tous les autres, en particulier le contraste qui fait disparaître la moitié des couleurs si on passe de 50 à 51... Le son lui, est catastrophique. A ce stade mieux vaut ne pas mettre de haut-parleurs... J'ai acheté ce moniteur car il est vendu comme "pro" (P-Line) mais à par le prix, je ne vois pas ce qu'il a de "pro". Peu convenir à des utilisateurs peu ou pas exigeants, non recommandé pour tous les autres.
This review was made for Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor
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