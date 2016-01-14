wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went