ProductsSupport

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift £10*

30-day return

  • Front product photograph
  • Front product photograph
  • Front product photograph
  • Front product photograph

Discontinued

Digital tuning clock radio

AJ130/12

2.2

| (5) Reviews

Sleek design for any lifestyle

Free your portable music at home and enjoy it in superb sound on the Philips CD clock radio with aux-in connection. Its sleek, space-enhancing design features a large backlit LCD. Choose to wake up to a favourite CD, digital music or alarm.

See all benefits

Wake up to your favourite music or radio tunes

Sleek design for any lifestyle

  • CD

Compatible with CD-Recordable and CD-ReWritable

CD-ReWritable Compatible means that your audio set can play both CD-Recordable (CD-R) and CD-ReWritable (CD-RW) discs. CD-R discs are recordable once and can be played on any audio CD player while CD-RW discs can be recorded and re-written multiple times and can only be played back on compatible audio CD players. The laser pick-up and CD decoder circuitry of CD-RW compatible players are specially designed to read the special audio CD-RW phase-change recording layer, ensuring you can always play your home-recorded discs on your audio CD system.

Aux-in connection for your portable MP3 music player

Aux-in connection for your portable MP3 music player

Large backlit LCD display for easy viewing in low light

Large backlit LCD display for easy viewing in low light

Backlit LCD display ensures easy viewing and operation in low light conditions, and provides clear information at a glance.

Technical specifications

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

2.2

of 5

5

Reviews

5
4
1

14/01/2016

Italia

Italia

Portatile leggero ma...

tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...

This review was made for AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

This review was made for AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

27/11/2014

Nederland

Nederland

niet handig in te stellen

Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.

This review was made for AJ130 Klokradio met digitale tuner

This review was made for AJ130 Klokradio met digitale tuner

06/09/2011

Nederland

Nederland

bediening ruim onder de maat

wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went

This review was made for AJ130 Klokradio met digitale tuner

This review was made for AJ130 Klokradio met digitale tuner

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.