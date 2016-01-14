2 year warranty
Discontinued
AJ130/12
Sleek design for any lifestyle
Free your portable music at home and enjoy it in superb sound on the Philips CD clock radio with aux-in connection. Its sleek, space-enhancing design features a large backlit LCD. Choose to wake up to a favourite CD, digital music or alarm.
CD
CD-ReWritable Compatible means that your audio set can play both CD-Recordable (CD-R) and CD-ReWritable (CD-RW) discs. CD-R discs are recordable once and can be played on any audio CD player while CD-RW discs can be recorded and re-written multiple times and can only be played back on compatible audio CD players. The laser pick-up and CD decoder circuitry of CD-RW compatible players are specially designed to read the special audio CD-RW phase-change recording layer, ensuring you can always play your home-recorded discs on your audio CD system.
Backlit LCD display ensures easy viewing and operation in low light conditions, and provides clear information at a glance.
2.2
of 5
5
Reviews
marianna
14/01/2016
Italia
Portatile leggero ma...
tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...
This review was made for AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
This review was made for AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
sandra1
27/11/2014
Nederland
niet handig in te stellen
Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.
This review was made for AJ130 Klokradio met digitale tuner
This review was made for AJ130 Klokradio met digitale tuner
vano
06/09/2011
Nederland
bediening ruim onder de maat
wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went
This review was made for AJ130 Klokradio met digitale tuner
This review was made for AJ130 Klokradio met digitale tuner