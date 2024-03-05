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  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature
  • Powerful drying at a lower temperature

3000 SeriesHair Dryer

BHD350/13

4.5
| (675) Reviews | 97% recommend this product
Powerful drying at a lower temperature
The uniquely-designed ThermoProtect attachment powerfully mixes warm and cool air for everyday care.
See all benefits

with the ThermoProtect attachment

Powerful drying at a lower temperature

  • 2100 W

  • ThermoProtect attachment

  • Advanced ionic care

  • 6 heat and speed settings

Powerful drying with 2100 W

Powerful drying with 2100 W

This 2100 W hair dryer creates powerful airflow for beautiful results every day.

ThermoProtect attachment

ThermoProtect attachment

The uniquely-designed ThermoProtect attachment powerfully mixes warm and cool air for everyday care. It drops the temperature by 15°C while still drying your hair quickly.

Advanced ionic care for shiny, frizz-free hair

Advanced ionic care for shiny, frizz-free hair

This powerful ionic system generates up to 20 million ions* per drying session, intensifying your hair's shine. So you can enjoy glossy, frizz-free hair.

Technical specifications

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Parts & Accessories

Reviews

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4.5

of 5

675

Reviews

97%

recommend this product

05/03/2024

Nederland

Nederland

Verified buyer

Prima fohn

Voor de prijs is dit een prima föhn. Handig hulpstuk. Meerdere standen zijn heel fijn.

Pros

Handig en niet zwaar

Yes, I recommend this product

This review was made for 3000 Series BHD308/10 Föhn

Yes, I recommend this product

This review was made for 3000 Series BHD308/10 Föhn

29/10/2023

Nederland

Nederland

Verified buyer

Goede föhn

Veel opties voor warmte. En met de continu knop en hoogste stand meteen warm. Er zitten 6 warmte standen op.

Pros

Snel warm

Cons

Niet krachtig

Yes, I recommend this product

This review was made for 3000 Series BHD351/10 Föhn

Yes, I recommend this product

This review was made for 3000 Series BHD351/10 Föhn

25/08/2021

Nederland

Nederland

Fijne lichtgewicht föhn

Deze föhn ligt super fijn in de hand en heeft een mooi design. Ook is de föhn erg licht van gewicht, waardoor het super is om mee te werken. Mijn haar droogt door de verschillende standen snel. Kortom, zeer tevreden.

Pros

Licht gewicht, lang snoer, fijn de verschillende standen

Yes, I recommend this product

This review was made for 3000 Series BHD350/10 Föhn

Yes, I recommend this product

This review was made for 3000 Series BHD350/10 Föhn

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  • Exclusive member offers and early access to sales.
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