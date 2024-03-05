2 year warranty
2100 W
ThermoProtect attachment
Advanced ionic care
6 heat and speed settings
This 2100 W hair dryer creates powerful airflow for beautiful results every day.
The uniquely-designed ThermoProtect attachment powerfully mixes warm and cool air for everyday care. It drops the temperature by 15°C while still drying your hair quickly.
This powerful ionic system generates up to 20 million ions* per drying session, intensifying your hair's shine. So you can enjoy glossy, frizz-free hair.
4.5
of 5
675
Reviews
97%
recommend this product
Lovers
05/03/2024
Nederland
Verified buyer
Prima fohn
Voor de prijs is dit een prima föhn. Handig hulpstuk. Meerdere standen zijn heel fijn.
Pros
Handig en niet zwaar
Yes, I recommend this product
This review was made for 3000 Series BHD308/10 Föhn
Yes, I recommend this product
This review was made for 3000 Series BHD308/10 Föhn
Dave 1001
29/10/2023
Nederland
Verified buyer
Goede föhn
Veel opties voor warmte. En met de continu knop en hoogste stand meteen warm. Er zitten 6 warmte standen op.
Pros
Snel warm
Cons
Niet krachtig
Yes, I recommend this product
This review was made for 3000 Series BHD351/10 Föhn
Yes, I recommend this product
This review was made for 3000 Series BHD351/10 Föhn
Sanne98765
25/08/2021
Nederland
Fijne lichtgewicht föhn
Deze föhn ligt super fijn in de hand en heeft een mooi design. Ook is de föhn erg licht van gewicht, waardoor het super is om mee te werken. Mijn haar droogt door de verschillende standen snel. Kortom, zeer tevreden.
Pros
Licht gewicht, lang snoer, fijn de verschillende standen
Yes, I recommend this product
This review was made for 3000 Series BHD350/10 Föhn
Yes, I recommend this product
This review was made for 3000 Series BHD350/10 Föhn
At the highest speed setting