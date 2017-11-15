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Discontinued
BM6B/10
One tap to play music in every room
The Philips izzy portable speaker BM6 plays music wirelessly via Bluetooth. It is splash-proof, so you can take it into the bathroom or kitchen or outdoors. Start off with one and add more to expand music to multiple rooms. Easy setup: no router, password or apps.
Bluetooth®
Splash-proof
Rechargeable battery
izzylink™ for multiroom
Philips izzy speaker lets you stream all your favourite music from your phone, tablet or computer, no matter which music or radio app you use.
izzylink™ is a wireless technology that uses the IEEE 802.11n standard to enable the link-up of multiple speakers to form a wireless network. The network connects up to five speakers without the need of a router, Wi-Fi password, or any smart device mobile app to set it up. You can add izzy speakers to the network easily to enjoy music playing at the same time in different rooms. Each speaker can still be switched between single mode for individual use or group mode for multiroom music with one tap.
No router, no password, no apps needed for set up. Just long press the "GROUP" button on two speakers to set up for the first time. Repeat to add a 3rd, 4th, or 5th speaker. Each long press of the "Group" button adds one new speaker at a time. Multiroom music has never been easier. Once complete, the izzylink™ network will be stored even when the speaker is unplugged.
3.9
of 5
9
Reviews
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.
Yes, I recommend this product
This review was made for izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
Yes, I recommend this product
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2phy
13/07/2016
Deutschland
Überzeugend Stark!
Ich selber nutze den BM6B und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! Der BM6B ist der kleinste Lautsprecher der Izzy Multiroom Reihe und der einzige mit einem integrierten Akku. Auch der BM6B verfügt über die Funktionen Bluetooth, Audio In (AUX) und USB. Er ist Spritzwasser geschützt und auch die verschiedenen Anschlüsse sind Abgedeckt. Für die größe des Gerätes ist der Sound Unschlagbar. Draußen wie drinnen völlig ausreichend. Optimal für den Strand oder ein Picknick geeignet. Bei mir steht das Gerät im Badezimmer. Preis Leistung ist Top für den BM6B
Yes, I recommend this product
This review was made for izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Yes, I recommend this product
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ZacFL
24/04/2016
Deutschland
Mobiles Klangpaket!
Eingangs sei erwähnt, dass ich sowohl die izzy BM6B, den Lautsprecher izzy BM7B und die Anlage BM60B besitze. Als normaler Benutzer, also Nichtspezialist, kann ich der mobilen izzy anywhere Bluetooth-Box volle Punktzahl geben. Beim Design angefangen, spricht mich besonders die schlichte Optik an. Kein Schnickschnack, keine unnützen Elemente. Elegant und schick. Vor allem die gummierte Oberfläche gefällt mir sehr. Der Sound ist klasse! Für ein 20 qm Zimmer völlig ausreichend und auch bei voller Lautstärke kein Rasseln oder Kratzen. Der Bass ist für eine mobile Box in Ordnung. Lediglich eine kleine Equalizer-Funktion wäre toll. Da diese aber ja in den meisten Apps vorhanden ist, kein Punkteabzug. Zum Akku kann ich nur sagen, dass nach einer Woche regelmäßigen Gebrauch von 1-2 Stunden noch kein aufladen nötig war. Eine normale Party oder einen Nachmittag im Park hält die Box durch. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich. Auch ohne die Anleitung zu studieren, ist das System gut zu verstehen. Der Groupmodus funktioniert einwandfrei! Sehr leicht zu verbinden und auch über mehrere Räume hinweg konstante Verbindung! Hier tut sich lediglich ein Problem auf. Ich habe die anyroom mit der anywhere verbunden. Soweit so gut, jedoch ist es so, dass bei einigen Songs der Bass der anyroom für meinen Geschmack etwas zu stark ist. Nimmt man den Bass also über den Handy-Equalizer raus verliert auch die anywhere an Bass. Logisch. Aber eigentlich ungünstig. Hier würde sich eine eigene Equalizer-Funktion, wie bei der BM60B Anlage, an den Boxen anbieten. Bis jetzt habe ich noch keine bessere mobile Box gehört. Ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, würde ich behaupten, dass die anywhere mit vergleichbaren Bluetooth-Boxen namhafter Hersteller in diesem Preissegment mithalten kann. Rund um zu empfehlen!
Yes, I recommend this product
This review was made for izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher
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