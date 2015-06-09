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Discontinued
Sound system that fits your home
Let your portable music play on at home. This Philips DCM2068/12 micro sound system comes with a dock for the iPod/iPhone/iPad, and with a USB Direct for portable devices. Whether wall-mounted or on a table top, the system looks sensational.
iPhone 5
with Lightning connector
Bass Reflex Speaker System delivers a deep bass experience from a compact loudspeaker box system. It differs from a conventional loudspeaker box system in the addition of a bass pipe that is acoustically aligned to the woofer to optimise the low frequency roll-off of the system. The result is deeper controlled bass and lower distortion. The system works by causing the air mass in the bass pipe to vibrate like a conventional woofer. Combined with the response of the woofer, the system extends the overall low frequency sounds to create a completely new dimension of deep bass.
Digital Sound Control offers you a choice of pre-set Jazz, Rock, Pop and Classical controls you can use to optimise the frequency ranges for different musical styles. Each mode uses graphic equalizing technology to automatically adjust the sound balance and enhance the most important sound frequencies in your chosen music style. Ultimately, Digital Sound Control makes it easy for you get the most out of your music by precisely adjusting the sound balance to match the type of music you are playing.
Dynamic Bass Boost maximises your music enjoyment by emphasising the bass content of the music throughout the range of volume settings - from low to high – at the touch of a button! Bottom-end bass frequencies usually get lost when the volume is set at a low level. To counteract this, Dynamic Bass Boost can be switched on to boost bass levels, so you can enjoy consistent sound even when you turn down the volume.
4.7
of 5
3
Reviews
100%
recommend this product
tdccatala
09/06/2015
España
Verified buyer
Para mi perfecto
es fácil de usar, el sintonizador de radio es perfecto y el sonido muy bueno, el reproductor de CD va bien, pero yo lo uso básicamente para escuchar la radio.
Yes, I recommend this product
This review was made for DCM2068 Microcadena
Yes, I recommend this product
This review was made for DCM2068 Microcadena
ibismario
23/12/2013
España
es todo un lujo
La minicadena de philips es totalmente distinto de cualquier minicadena que he tenido en el pasado. Es un avance en el sonido y nos encanta a mi familia y a mi disfrutar de la musica en ella.
Yes, I recommend this product
This review was made for DCM2068 Microcadena
Yes, I recommend this product
This review was made for DCM2068 Microcadena
TMeyer
05/06/2013
Deutschland
Empfehlenswerter Allrounder für Tisch und Wand
Das Philips DCM2068 ist ein Micro System mit allen nötigen und aktuellen Wiedergabequellen. Nach dem Auspacken hat man folgende Teile vor sich: Das Gerät selbst, einen Standfuß, eine Fernbedienung samt Batterie, eine gedruckte Kurzanleitung, ein Netzteil, eine FM Wurfantenne und zu guter Letzt eine Bohrschablone samt Dübel und Schrauben. Am Packungsinhalt kann man schon erkennen, daß das Gerät mit dem Fuß als Standgerät benutzt werden kann, wie auch ohne an die Wand montiert werden kann was den Aufstellungsort sehr flexibel macht. Das Gerät an sich hat eine ansprechende Optik. Das Gerät ist in dezent dunklen Tönen gehalten. Von schwarzem Klavierlack bis hin zu der grauen Stoffbespannung bei den Boxen ergibt sich ein harmonisches Bild was mit Chromzierleisten abgerundet wird. Weitere optische Highlights sind der ausklappbare Lightning-dock welcher bei nichtbenutzen unsichtbar ist, sowie die motorbetriebene CD Abdeckung. Das Gerät ist sehr gut und einfach über die Tasten am Gerät wie auch über die Fernbedienung zu bedienen. Die Quellen USB, CD und Apple Dock lassen sich alle nach dem gleichen Prinzip bedienen. Das Gerät verfügt über folgende Quellen (intern wie externe): * CD: Hier kann man normale Musik CDs abspielen sowie selbst zusammengestellte. Es werden auch CDs mit MP3 und WMA Dateien abgespielt. Titel und Ordner sind getrennt anwählbar. * USB: Hier wurden leider nur FAT und FAT32 Sticks erkannt. NTFS konnten nicht erkannt werden, weshalb ich keine Festplatten probieren konnte. Auch hier werden MP3 und WMA Dateien abgespielt. Titel und Ordner sind ebenfalls getrennt anwählbar. * Apple Lightning Dock: Hier werden nur die aktuellen Modelle von Apple unterstützt welchen den schmalen Lightning Anschluß benutzen. Dafür aber die Gesamt Produktpalette von iPod, iPod nano über iPhone bis hin zum iPad und iPad mini. Eingedockt ist die vorhandene Musik abspielbar und das Apple Gerät wird gleichzeitig geladen. * MP3 Link Über ein 3,5mm Klinkenkabel lassen sich externe MP3 Player anschließen und wiedergeben. Die Steuerung außer der Lautstärke erfolgt aber dann am externen Gerät. * Radio: Der Radio verfügt über RDS und es können 20 Sender sowohl automatisch wie auch manuell abgespeichert werden. Des weiteren verfügt das Gerät über einen Sleep Timer, einen Wecker und eine Uhr die über RDS synchronisiert werden kann. Beim Wecker sei noch erwähnt, das hier zwischen CD, Radio und Apple Dock gewählt werden kann. Es kann auch die jeweilige Maximallautstärke eingestellt werden. Ganz wichtig: Bei wecken selbst wird die Musik langsam eingeblendet von der Lautstärke her. Ebenfalls ist ein Kopfhörer mit 3,5mm Klinke anschließbar. Der Klang der 2x10 Watt Boxen kann mit einem Bass Booster und digitalen Equalizer Kurven nach Belieben angepaßt werden. Im Betrieb verbraucht es 25Watt, im Standby <1 Watt. Fazit: Das Philips DCM2068 ist in meinen Augen ein sehr empfehlenswerter Allrounder. Es sieht schick aus und klingt trotz der kompakten Abmaßen sehr gut. Einstell- und Bedienmöglichkeiten sind ebenfalls sehr gut. Auch die wahlweise Stand- oder Wandmontage sind ein Pluspunkt. Die Auswahl der abspielbaren Quellen lassen ebenfalls keine Wünsche offen. Einzigster Minuspunkt den ich erkennen konnte, ist das nicht erkennen von NTFS formatierten Medien.
Yes, I recommend this product
This review was made for DCM2068 Mini Stereoanlage
Yes, I recommend this product
This review was made for DCM2068 Mini Stereoanlage