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Discontinued

Headphones with mic

FX5MBK/00

3.6

| (5) Reviews | 80% recommend this product

Heavy bass

Enjoy the best sound experience through premium drivers and adjustable bass boost control. Lightweight and robust, these headphones are crafted for durability and long-wearing comfort.

See all benefits

with lightweight foldable design

Heavy bass

  • 40-mm drivers/closed-back

  • Over-ear

40-mm neodymium drivers for rich bass and powerful sound

40-mm neodymium drivers deliver heavy bass and powerful sound. The adjustable bass control lets you adapt your sound experience to your individual preference any time you want!

Adjustable bass boost control for perfect bass levels

The adjustable bass boost control allows you to get the perfect level of bass for every song. Listen to music the way you like it wherever you go.

Compact foldable design for easy portability and storage

A unique folding design allows you to fold the FX headphones into a ball for easier transport and storage.

Technical specifications

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Reviews

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3.6

of 5

5

Reviews

80%

recommend this product

1

19/12/2014

España

España

Excelentes auriculares por un precio ajustado

Tienen muy buenos materiales como cuero y acero, destacan por su comodidad y su practicidad a pesar de ser unos auriculares bastante grandes. Son circumaurales (rodean toda la oreja) y ofrecen un buen aislamiento del ruido exterior. El potenciador de graves incorporado es muy útil para escuchar música (digamos que mejora tu música), y no reverbera como yo suponía al comprarmelos. Tienen muy buena calidad de audio, y me ha sorprendido el volumen al que llegan. Pones el volumen al máximo y casi se podrían utilizar de altavoces. Su microfono es bueno y tiene control remoto para pasar de canción y demas funciones. Vale la pena comprarlos, aunque si vas justo de dinero tal vez te resulten un poco caros.

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This review was made for FX5MBK Auriculares con micrófono

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This review was made for FX5MBK Auriculares con micrófono

12/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

this product impressed my music tech teacher

crisp clear sound with or without bass boost, which is so slight, just enough for heavy metal or electronica, really opens up little tidbits in music that you didn't realise were there.the ear cushions are just so light you dont even realise they're there. On the downside, the bass boost is hard to find when wearing the headphones, and god knows why they put a separate bass boost for each side, if your careful with this you wont step on the long cable, however when i did i only broke at the mic so was reasonably easy to repair with some solder.

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This review was made for FX5MBK Headphones with mic

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22/09/2016

France

France

ensemble correcte pour le prix

Cela fais quelque temps que je me tourne vers Phillips pour les casques nomade a petit budget, mon style est plus porter sur l'électro ainsi ce casque a un excellent répondant sur les basses c'est pile ce que je cherche. Bien entendue pour les amateur de musique jazz classique etc le bass boost n'est pas d'utilité car ce dernier englobe un peu trop les aiguë mais a ce prix la on ne fera pas le difficile. L'inconvénient est que le plastique brillant marque les traces de doigts. Tester avec un ampli casque sur smartphone car avec sa son impédance élever cela lui donne la puissance nécessaire pour profiter complétement de ce dernier.

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