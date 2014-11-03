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Discontinued

Headphones with mic

FX5MWT/00

3

| (5) Reviews

Heavy bass

Enjoy the best sound experience through premium drivers and adjustable bass boost control. Lightweight and robust, these headphones are crafted for durability and long-wearing comfort.

See all benefits

with lightweight foldable design

Heavy bass

  • 40-mm drivers/closed-back

  • Over-ear

Adjustable bass boost control for perfect bass levels

The adjustable bass boost control allows you to get the perfect level of bass for every song. Listen to music the way you like it wherever you go.

40-mm neodymium drivers for rich bass and powerful sound

40-mm neodymium drivers deliver heavy bass and powerful sound. The adjustable bass control lets you adapt your sound experience to your individual preference any time you want!

Noise-isolating around-ear cushions for extended comfort

The over-ear cushions fit around your ears and block out external noise so you can enjoy music on the go.

Technical specifications

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Reviews

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3.0

of 5

5

Reviews

3
2

03/11/2014

Deutschland

Deutschland

Mega Bass

Wichtig für mich sind bei Kopfhörern der Klang und der Tragekomfort. Für alle, die kräftigen Bass kombiniert mit klarem Sound lieben, ist dieser Kopfhörer ein Muss. Der Bass kann durch Regler (an/aus) an den Kopfhörern verstärkt werden und sorgt so für perfekten Bass. Die geschlossenen Kopfhörer sorgen auch dafür, dass auch Klangdetails wahrgenommen werden, ohne dass die daneben sitzenden Personen gestört werden. Der weiche Kopfbügel und die großen Ohrpolster sind einfach super, nichts drückt oder stört und er lässt sich an jeden Kopf anpassen. Der Vorteil bei diesem Kopfhörer ist, dass die Ohrpolster leicht oval sind und somit sehr gut über die Ohren passen. Hervorzuheben ist hierbei auch das leichte Gewicht, man spürt es kaum auf dem Kopf. Daher „borgen“ sich meine Kinder den Kopfhörer und leihen mir ihren „alten“. Parktisch ist der Faltmechanismus – so findet der Kopfhörer immer ein Plätzchen. Die integrierte Fernbedienung samt Mikrofon funktioniert problemlos mit meinem IPhone als auch mit Andriod Geräten. Mit der Taste kann man zwischen Musik und Telefonat umschalten. Das Mikrofon liefert eine klare Übertragung und sorgt für angenehmes telefonieren. Wünschenswert wäre hier nur noch eine Lautstärkeregulierung. Daher absolut weiterzuempfehlen und volle Punktzahl!

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12/12/2016

Deutschland

Deutschland

Toller Klang, aber schlechte Materialauswahl beim Ohrenpolster

Die Klang-Abstimmung des Kopfhörers empfinde ich als Perfekt, sehr natürlich, kein bisschen Steril, wie viele sogenannte "HIFI-Kopfhörer" klingt. Verglichen mit vielen anderen mobilen Kopfhörern mit ebenfalls 32ohm ist Dieser ein Tick leichter zu betreiben. Er klingt sehr agil, anspringend, mit ganz leicht erhöhten Oberbass(positiv). Die Höhe ist sehr klar, aber nicht spitz. Eine große Stärke ist auch die Vermittlung der Räumlichkeit. Einziger Wermutstropfen: Die Ohren-polster löste sich nach kurzer Zeit(3 Monate) auf, wahrscheinlich wegen dem viel Weichmacher im Material. Es klebt und sieht nicht schön aus. Vom Klang her ziehe ich diesem Kopfhörer vielen wesentlich teuren Kopfhörern vor, wenn die Polster nicht so schnell kaputt gehen würde. Ich habe leider auch keinen Ersatzpolster gefunden. Das ist wirklich schade.

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23/11/2014

Deutschland

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Richtig guter Kopfhörer

Nach längerem Testen des FX5M durch sämtliche Familienmitglieder (5 im Alter zwischen 11 und 45) an unterschiedlichsten Geräten (5 verschiedene Smartphones, Philips BTM 2280, Philips 7000er TV und 2 verschiedene mp3-Player) sind wir zur Überzeugung gekommen, dass der FX5M ein richtig guter Kopfhörer ist. Er ist leicht, gut für jede Kopfgröße einstellbar und dass Wichtigste: Er hat einen tollen Sound. Er klingt klar und sauber, hat einen satten Bass für Hörerlebnisse von Klassik, über Pop, Rock und Mainstream bis hin zum simplen Hören von Radio. Der Bass kann an den Hörkapseln auch abgesenkt werden, wenn man z.B. ein Hörbuch hört oder eine Fremdsprache lernen möchte. Er dämmt dabei auch Außengeräusche gut ab, so dass man die Lautstärke nicht zu hoch einstellen muss und drückt nicht auf die Ohrmuscheln. Man wird als "Hörnachbar" auch nicht gestört, da er fast keinen Ton nach außen lässt.

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