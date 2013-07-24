2 year warranty
Discontinued
Carefree styling for your healthy curls and waves
Would you like to create natural looking curls and waves, without worrying about damaging your hair or burning yourself while styling? Style your hair with peace of mind thanks to the innovative Philips ProCare curler.
Conical barrel (13-25 mm)
Soft-touch velvet coating
150 - 200°C temperature
Curl Ready Indicator
Soft touch barrel coating secures safe styling with no risk of accidental burns. 96% of women say that "Soft touch coating ensures safe styling without the risk of accidental burns". Test conducted with 55 women.
Unique Curl Ready Indicator lets you know when your curl is ready by giving a "beep" signal. This innovative feature helps you get beautiful curls and waves and prevent hair overheating. Just choose one of three curling times depending on your hair type and press the button after having wrapped the hair around the barrel.
Integrated LCD-display with hair type indication allows you to choose the appropriate curling time for your hair type and prevent overheating.
4.8
of 5
6
Reviews
100%
recommend this product
Tina
24/07/2013
Deutschland
Super!
Die Samtbeschichtung ist eine geniale Erfindung! Dadurch kann ich den Lockenstab selbst bei 200° in die Hand nehmen, ohne mich zu verbrennen. Und das danken einem auch die Haare. Durch die Beschichtung wird das Haar besonders geschützt und das zeichnet sich in gepflegten und glänzendem Haar aus.
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This review was made for ProCare HP8619/00 Konischer Lockenstab
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HeYou
06/03/2014
France
Mon premier boucleur !
Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)
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This review was made for ProCare HP8619/00 Boucleur conique
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lala35000
09/01/2014
France
Au top !
J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!
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This review was made for ProCare HP8619/00 Boucleur conique
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This review was made for ProCare HP8619/00 Boucleur conique