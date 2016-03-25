2 year warranty
Discontinued
HR7954/00
Unbeatable results, easier than you think
Presenting the all new Philips Kitchen Machine - unbeatable performance and versatility, and easier than you thought!
900 W, Compact
4-l metal bowl
Easy 4-in-1 set-up
Powerful 900-W motor for consistent, unbeatable results.
Planetary Mixing Action allows the kneading, mixing and whisking tools to move in a unique backwards and forwards movement rather than just in a simple circle, reaching all corners of the bowl, and resulting in smooth, thoroughly mixed ingredients.
Large, robust 4-l metal bowl can comfortably knead up to 1300 g of dough so you can make up to 4 12" pizzas or 2 loaves of bread in one go. The metal handle makes it easy to carry and pour, while the splash guard cover prevents splashing during use.
3.8
of 5
27
Reviews
kukduck
25/03/2016
Nederland
Verified buyer
super keuken hulp
alles mee gemaakt ,sap coctail,puree,deeg ,echt dit apparaat kan alles .. erg blij met dit multi apparaat
This review was made for Avance Collection HR7954/01 Keukenmachine
This review was made for Avance Collection HR7954/01 Keukenmachine
MichielV1977
30/04/2015
Nederland
Zeer krachtige en multifunctionele keukenmachine!
Sinds een paar weken ben ik in het bezit van de Philips Keukenmachine 7954. Was al een tijd op zoek naar een keukenmachine en uiteindelijk voor deze gekozen om de simpele redden dat het meer kan dan vergelijkbare keukenmachines. Niet alleen een keukenmachine, maar ook een blender, citruspers en foodprocessor erbij. In het begin wel even wennen als je de doos uitpakt en alle losse onderdelen voor je op het aanrecht ziet liggen, maar daar kom je snel genoeg uit. Ook is het apparaat best groot, maar daar had ik rekening mee gehouden. Door de zuignappen aan de onderkant staat ie superstevig op je aanrecht, hij gaat echt geen kant op. Als eerste gelijk slagroom geklopt, want vers geklopt is deze toch het lekkers. De garde klikt er zo op en binnen no-time heb je een kom vol verse geklopte slagroom. Eigenlijk was het toen al een succes. Ik was ook heel benieuwd naar de deeghaak en samen met mijn zoon hebben we toen een heerlijke cake gemaakt. Ideaal is de spatdeksel voor de kom. Geen stofwolken in de keuken toen mijn zoon hem aanzette. Ik twijfelde eerst over de blender om dat we een hele goeie al hadden, maar die had wat moeite met bevroren fruit (wat ik dus eerst moet ontdooien helaas), dus een ideale test-case. De blender klikt er makkelijk op, bevroren fruit er in, jus d’orange erbij en aangezet. Tot mijn verbazing had de 7954 geen enkele moeite om hier een perfecte smoothie van te maken. Zeker de pulse is enorm krachtig. Wederom geslaagd en eindelijk weer elke dag smoothies. Een foodprocessor had ik nog nooit gebruikt, maar maak graag eigen pesto’s. Met een vijzel is dat veel werk (wel heel lekker) en dan doe je het ook niet zo vaak. Ik moest wel even goed kijken hoe de foodprocessor erop moest, want hij past op meerdere manieren, maar werkt maar op 1 manier, met het handvat naar voren bij de knoppen. En ook hier slaagt de 7954 weer met vlag en wimpel (wel pulsen anders krijg je heel gladde pesto). Ook als je niet van uien snijden houdt, biedt de foodprocessor uitkomst. Wel even goed kijken dat je de juiste inzetschijf gebruikt. Plus: Veelzijdig, krachtig, makkelijk in gebruik, arm gaat vanzelf omhoog na druk op knop. Min: Jammer is dat de blender niet van glas is, dat voelt toch net wat solider aan. De kom is van RVS en je moet er dus echt inkijken om te zien hoe het gaat, glas was hier ook wat beter geweest. Al met al zeer positief over de mogelijkheden van de 7954. Ben wel heel nieuwsgierig naar add-ons die de duurdere varianten hebben. Wellicht iets voor de toekomst.
Yes, I recommend this product
This review was made for Avance Collection HR7954/00 Keukenmachine
Yes, I recommend this product
This review was made for Avance Collection HR7954/00 Keukenmachine
vanDam
26/11/2014
Nederland
Veelzijdige complete machine
Ik heb deze machine afgelopen week uitvoerig getest. Als fanatieke thuisbakker kan ik niet anders zeggen dan dat deze uitstekend is bevallen. De vele accessoires die erbij zitten maakt andere apparaten overbodig. Als je het instructieboekje goed doorleest moet het erop klikken van bijvoorbeeld de blender geen probleem zijn. Hier worden regelmatig kindertaarten gebakken, en de grote mengkom is daarmee perfect. Ook de smoothies worden heerlijk. De overige kloppers en snijmachine zijn hier nog niet gebruikt. Al met al een hele complete machine waar ik erg tevreden over ben.
Yes, I recommend this product
This review was made for Avance Collection HR7954/00 Keukenmachine
Yes, I recommend this product
This review was made for Avance Collection HR7954/00 Keukenmachine