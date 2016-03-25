Sinds een paar weken ben ik in het bezit van de Philips Keukenmachine 7954. Was al een tijd op zoek naar een keukenmachine en uiteindelijk voor deze gekozen om de simpele redden dat het meer kan dan vergelijkbare keukenmachines. Niet alleen een keukenmachine, maar ook een blender, citruspers en foodprocessor erbij. In het begin wel even wennen als je de doos uitpakt en alle losse onderdelen voor je op het aanrecht ziet liggen, maar daar kom je snel genoeg uit. Ook is het apparaat best groot, maar daar had ik rekening mee gehouden. Door de zuignappen aan de onderkant staat ie superstevig op je aanrecht, hij gaat echt geen kant op. Als eerste gelijk slagroom geklopt, want vers geklopt is deze toch het lekkers. De garde klikt er zo op en binnen no-time heb je een kom vol verse geklopte slagroom. Eigenlijk was het toen al een succes. Ik was ook heel benieuwd naar de deeghaak en samen met mijn zoon hebben we toen een heerlijke cake gemaakt. Ideaal is de spatdeksel voor de kom. Geen stofwolken in de keuken toen mijn zoon hem aanzette. Ik twijfelde eerst over de blender om dat we een hele goeie al hadden, maar die had wat moeite met bevroren fruit (wat ik dus eerst moet ontdooien helaas), dus een ideale test-case. De blender klikt er makkelijk op, bevroren fruit er in, jus d’orange erbij en aangezet. Tot mijn verbazing had de 7954 geen enkele moeite om hier een perfecte smoothie van te maken. Zeker de pulse is enorm krachtig. Wederom geslaagd en eindelijk weer elke dag smoothies. Een foodprocessor had ik nog nooit gebruikt, maar maak graag eigen pesto’s. Met een vijzel is dat veel werk (wel heel lekker) en dan doe je het ook niet zo vaak. Ik moest wel even goed kijken hoe de foodprocessor erop moest, want hij past op meerdere manieren, maar werkt maar op 1 manier, met het handvat naar voren bij de knoppen. En ook hier slaagt de 7954 weer met vlag en wimpel (wel pulsen anders krijg je heel gladde pesto). Ook als je niet van uien snijden houdt, biedt de foodprocessor uitkomst. Wel even goed kijken dat je de juiste inzetschijf gebruikt. Plus: Veelzijdig, krachtig, makkelijk in gebruik, arm gaat vanzelf omhoog na druk op knop. Min: Jammer is dat de blender niet van glas is, dat voelt toch net wat solider aan. De kom is van RVS en je moet er dus echt inkijken om te zien hoe het gaat, glas was hier ook wat beter geweest. Al met al zeer positief over de mogelijkheden van de 7954. Ben wel heel nieuwsgierig naar add-ons die de duurdere varianten hebben. Wellicht iets voor de toekomst.