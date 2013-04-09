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  • Better plaque removal*
  • Better plaque removal*
  • Better plaque removal*
  • Better plaque removal*
  • Better plaque removal*
  • Better plaque removal*
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  • Better plaque removal*
  • Better plaque removal*
  • Better plaque removal*
  • Better plaque removal*
  • Better plaque removal*
  • Better plaque removal*

Discontinued

Philips Sonicare PowerUpRechargeable sonic toothbrush

HX3110/00

2.7
| (49) Reviews
Better plaque removal*
This Sonicare electric toothbrush is designed to be as easy to use as a manual toothbrush, but removes more plaque.
See all benefits

*than a manual toothbrush

Better plaque removal*

  • 1 mode

Sonic Technology

Sonic Technology

More strokes in 1 day than your manual toothbrush in a month. Over 15,000 brush strokes per minute.

Easy to Use

Easy to Use

Slim, ergonomic handle is designed to be as easy to use as a manual toothbrush.

Helps reduce cavities

Helps reduce cavities

Brushing twice a day every day helps reduce cavities

Technical specifications

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Reviews

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2.7

of 5

49

Reviews

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verified buyer

leaves mouth feeliin fresh after use

Simple to use .Have found my oral health has improved after using this tooth brush for last 3 months

Yes, I recommend this product

This review was made for PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush

Yes, I recommend this product

This review was made for PowerUp HX3110/02 Sonic electric toothbrush

28/12/2016

Nederland

Nederland

Veel beter dan de concurrentie

Al meer dan dertig jaar poets ik elektrisch. Mijn eerste elektrische tandenborstel was een Braun D1. Later zouden er nog vele Braun Oral B tandenborstels volgen. Teveel, want de (slechte) oplaadbare batterijen van de Braun tandenborstels maakten dat ik vaak een nieuwe moest kopen. En als de batterijen niet de reden waren dat er een nieuwe moest komen, dan was het wel dat ze spontaan aangingen en niet meer uitgezet konden worden, omdat de binnenwerken verroest waren vanwege de slechte afdichtingen. Wat een verademing was het toen ik de Philips Sonicare ontdekte en hierop overstapte. Naast de subjectieve mening dat deze veel fijner poetst dan een ronde tandenborstel, worden mijn tanden zichtbaar en voelbaar beter schoon. En dat met veel minder vaak hoeven opladen en nu al meer dan twee jaar zonder een nieuwe tandenborstel(houder) te hoeven kopen. Vandaar dat ik nu ook voor mijn kinderen ben overgestapt op de Sonicare. Voor mij geen ander merk meer!

Yes, I recommend this product

This review was made for PowerUp HX3110/33 Sonische, elektrische tandenborstel

Yes, I recommend this product

This review was made for PowerUp HX3110/33 Sonische, elektrische tandenborstel

17/01/2018

Deutschland

Deutschland

3 Jahre und immer noch super

Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.

Yes, I recommend this product

This review was made for PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

Yes, I recommend this product

This review was made for PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste

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