Al meer dan dertig jaar poets ik elektrisch. Mijn eerste elektrische tandenborstel was een Braun D1. Later zouden er nog vele Braun Oral B tandenborstels volgen. Teveel, want de (slechte) oplaadbare batterijen van de Braun tandenborstels maakten dat ik vaak een nieuwe moest kopen. En als de batterijen niet de reden waren dat er een nieuwe moest komen, dan was het wel dat ze spontaan aangingen en niet meer uitgezet konden worden, omdat de binnenwerken verroest waren vanwege de slechte afdichtingen. Wat een verademing was het toen ik de Philips Sonicare ontdekte en hierop overstapte. Naast de subjectieve mening dat deze veel fijner poetst dan een ronde tandenborstel, worden mijn tanden zichtbaar en voelbaar beter schoon. En dat met veel minder vaak hoeven opladen en nu al meer dan twee jaar zonder een nieuwe tandenborstel(houder) te hoeven kopen. Vandaar dat ik nu ook voor mijn kinderen ben overgestapt op de Sonicare. Voor mij geen ander merk meer!