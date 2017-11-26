2 year warranty
NEW Next-Generation DiamondClean
Complete care is now 100% visible
HX9918/89
HX6806/04
HX684A
HX6851/34
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962G
HX9636/19
HX684B
HX6850/57
HX962K
HX9631/16
2 pack
Standard size
Click-on
For sensitive teeth and gums
Densely-packed, high-quality bristles are clinically proven to remove more plaque than a manual toothbrush
This Philips Sonicare sensitive brush head features ultra-soft bristles for gentle, effective cleaning. And the contoured bristles fit the shape of your teeth, for an ultra-sensitive brushing experience. Also available in a smaller, compact size for precision cleaning.
Your Sensitive brush head fits perfectly with any Philips Sonicare toothbrush handle, except PowerUp Battery and Essence. Simply click on and off for easy replacement and cleaning.
4.4
of 5
32
Reviews
93%
recommend this product
Joan32
26/11/2017
Nederland
Reinigt grondig zonder het tandvlees te beschadigen
Omdat ik moeite had om mijn implantaat goed schoon te houden heb ik heel veel verschillende tandenborstels en opzetborstels geprobeerd. Sinds ik deze opzetborstel gebruik heb ik eindelijk geen klachten meer en blijft mijn gebit keurig schoon.
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This review was made for S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels
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This review was made for S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels
Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Pros
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Cons
Keine
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This review was made for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
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This review was made for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Plumperqwatsch
02/05/2021
Deutschland
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Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!
Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.
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This review was made for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
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This review was made for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste