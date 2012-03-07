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Discontinued
SA3CNT16K/12
Endless apps and games at your fingertips
The GoGear Connect is the perfect on-the-go entertainment device. Download endless Android apps and games. Enjoy rich sound from its sound isolation headphones thanks to FullSound and Surround for Movies, or on its powerful integrated speaker.
Connect 3
16 GB*
Enjoy great applications from the Android Market. Just click on the icon on your GoGear to connect to the Android Market via Wi-Fi, and start your search for apps published by trusted third-party providers. Download games, tools and e-books, or apps to personalise your GoGear – for free or for a small fee. The clear, easy-to-use interface lets you browse intuitively through applications which can be sorted according to rating, category or popularity. Download apps directly to your GoGear and enjoy them instantly. GoGear makes life on the go an exhilarating journey.
Philips' innovative FullSound technology faithfully restores sonic details to compressed MP3 music, dramatically enriching and enhancing it, so you can experience CD music without any distortion. Based on an audio post-processing algorithm, FullSound combines Philips' renowned expertise in music reproduction with the power of the latest generation Digital Signal Processor (DSP). The result is fuller bass with more depth and impact, boosted voice and instrument clarity, and rich detail. Rediscover your compressed MP3 music in true-to-life sound that will touch your soul and move your feet.
Surround for movies is an advanced audio technology that directly analyses each sound source in a movie or video soundtrack to recreate a natural soundstage with sound elements that are individually and precisely localised. The processed sound elements are then directly delivered to each ear via in-ear headphones. Surround for movies generates a natural acoustical space based on the actual content of the soundtrack. The result puts the listener right in the middle of the action for an immersive surround experience - just as the film's sound engineer had intended.
3.2
of 5
10
Reviews
Badger70
07/03/2012
Nederland
Helemaal goed !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.
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This review was made for GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
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Badger70
04/03/2012
Nederland
Echte aanrader !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met vele mogelijkheden. Laat zich makkelijk bedienen en ziet er solide uit. Beeld en geluid zijn van uitstekende kwaliteit en het touchscreen werkt er prettig. Wel jammer dat Philips geen hoesje meeleverd maar voor de rest niets dan lof
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Sportler69
06/12/2011
Deutschland
Multimediatalent mit Android
Ich habe das Gerät jetzt seit geraumer Zeit in Verwendung. Der Multimedia Player ist von der Größe her genau richtig und hat eine gute Haptik. Die 3 stylischen Knöpfe zum ein-aus Schalten und für die Lautstärke sind farblich schön zum Gehäuse abgestimmt. Die Bedienungsanleitung ist auf dem Gerät gespeichert und wird bei Anschluss über das USB Lade-Daten Kabel schnell aufgerufen und kann z.b auf dem PC als PDF abgespeichert werden. Auf der Vorderseite sind drei Tasten, die zum zurückspringen, für die Einstellungen und zur Wahl der verschiedenen Medien benötigt werden. Die Speicherkapazität beträgt 16 GB. Das Gerät hat ein 3,20" großes Display, und spielt sämtlich Video und Musikformate ab. Es ist ein Lautsprecher vorhanden der einen im Verbund mit den sehr guten In Ears Kopfhörern einen sehr gutes Sounderlebnis bietet. Das Display hat eine gute Auflösung, es reagiert auf Berührungen Multi-touch, d.h man kann alles mit einem Fingertipp auf dem Display ausführen, was sehr komfortabel ist. Ein Diktiergerät und ein Rechner sind auch vorhanden. Der Internet Browser lässt die Seiten gut und deutlich erkennen. Besitzer eines Smartphones mit Android System werden sich schnell an das Gerät gewöhnen. Mit Wlan Zugang kann man über den Android Market schnell Apps und Spiele auf den Player laden. Ich habe z.b die aktuellen Spiel Hungry Shark, 3 und Angry Birds Rio und Turbo Fly 3 D installiert die laufen super auf dem Gerät. Bluetooth ist auch mit an Bord. Es lassen sich Widgets oder Ordner beliebig auf den verschieden Fenstern anlegen. Man kann die bekannten Office Tools von Google wie Kalender, Mail aber auch ein normales Mail System einrichten. Um den Android Market nutzen zu können, muss man bei Google eine Mail Adresse einrichten, dass ist schnell gemacht. Besonders praktisch aktuelle Firmware wird automatisch über das Wlan aktualisiert. Die Philips Player Software Songbird ist gut gemacht und sehr übersichtlich. Es ist auch noch eine Musik-Video Suchsoftware und eine Audiobibliothek ähnlich Soundhound beim Android System vorhanden. Der Player hält bei intensiver Benutzung mit Musik ca. 8 Stunden bei Video 4 Stunden durch. Das sind gute Werte. Aufgeladen wird er durch das beiliegende USB Kabel was allerdings etwas kurz geraten ist. Fazit: Für mich bekommt der Player volle 5 Sterne ein sehr praktisches schönes Gerät.
Yes, I recommend this product
This review was made for GoGEAR SA3CNT16K Mini Tablet with Android™
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Storage capacity based on 4 minutes per song and 64 kbps WMA or 128 kbps MP3 encoding.
Actual transfer speed may vary based on your operating system and software configuration.
1 GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
From Philips