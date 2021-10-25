Den Flaschenwärmer habe ich vor einigen Wochen gekauft und bin begeistert. Die Anleitung war sehr einfach zu verstehen , so konnte ich den Flaschenwärmer sofort ausprobieren . Er bringt die Nahrung auf die perfekte Temperatur in 3 min. Wichtig ist hierbei, dass man auf die Zeit bzw. auf die Uhr guckt. Ich bereite teilweise die Nahrung schon vor, und stelle den Flaschenwärmer auf die Warmhaltefunktion. So kann mein Baby direkt nachdem aufwachen die Nahrung zu sich nehmen, was sehr praktisch ist, da ich dadurch mehr Zeit für mein Baby habe. Das Produkt ist auf jeden Fall empfehlenswert .