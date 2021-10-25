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Philips AventFast bottle warmer

SCF355/00

3.4
| (114) Reviews

2 awards

Our fastest electric bottle warmer
For days when you're rushed off your feet, this Philips Avent baby bottle warmer warms your milk quickly and evenly in just 3 minutes. Easy to operate, it features a handy defrost setting and can also be used to warm baby food.
See all benefits
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Quickly and evenly warms your milk

Our fastest electric bottle warmer

  • Warms evenly, no hotspots

  • Warms quickly

  • Gentle defrosting

  • Warms baby food too

Warms baby bottles in 3 minutes

Warms baby bottles in 3 minutes

The bottle warmer will warm 150 ml/5 oz of milk in just 3 minutes*.

Warms quickly and evenly

Warms quickly and evenly

The bottle warmer warms quickly and evenly. By circulating the milk continuously as it warms, hot spots are also prevented.

Gentle defrost setting for baby bottles

Gentle defrost setting for baby bottles

The bottle warmer features a handy defrost setting. Safer than defrosting in a microwave and more convenient than using water. Simply select the setting to defrost frozen milk or baby food to liquid.

Technical specifications

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Awards

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-961299

Reviews

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3.4

of 5

114

Reviews

25/10/2021

Deutschland

Deutschland

Verified buyer

Alles was man brauch.

Man kann mit dem Flaschenwärmer nicht nur Flaschen aufwärmen, sondern auch den Brei. Außerdem gibt es eine warmhalte Funktion und eine auftaufunktion. Mehr brauch es meiner Meinung nach auch nicht.

Pros

Von Flasche bis Beikost nutzbar

Cons

Eine automatische abschaltefunktion wäre schön, falls man mal vergisst das Gerät aus zu machen und das Wasser leer ist.

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

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This review was made for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

05/10/2021

Deutschland

Deutschland

Verified buyer

Die Funktionen sind super praktisch.

Ich kann den Flaschenwärmer nur empfehlen. Wir haben ihn kurz nach der Geburt gekauft und benutzen ihn jetzt noch nach einem Jahr. Da er mehrere Einstellungen hat ist er sehr praktisch und auch nicht sehr groß das man ihn auch schnell mal mitnehmen kann.

Pros

Verschiedene Funktionen, der Wärmegrad passt perfekt bei den einzelnen Funktionen

Cons

Keine

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This review was made for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

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18/03/2021

Deutschland

Deutschland

Das Produkt hält was es verspricht

Den Flaschenwärmer habe ich vor einigen Wochen gekauft und bin begeistert. Die Anleitung war sehr einfach zu verstehen , so konnte ich den Flaschenwärmer sofort ausprobieren . Er bringt die Nahrung auf die perfekte Temperatur in 3 min. Wichtig ist hierbei, dass man auf die Zeit bzw. auf die Uhr guckt. Ich bereite teilweise die Nahrung schon vor, und stelle den Flaschenwärmer auf die Warmhaltefunktion. So kann mein Baby direkt nachdem aufwachen die Nahrung zu sich nehmen, was sehr praktisch ist, da ich dadurch mehr Zeit für mein Baby habe. Das Produkt ist auf jeden Fall empfehlenswert .

Pros

Unkompliziert

Cons

Keine Stoppuhr

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This review was made for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer

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Disclaimers

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. In the case =&lt; 150 ml/5 oz of milk at a temperature of 20°C/70°F in a Philips Avent Classic / Natural bottle of 260 ml/9 oz.

  2. Philips Avent breast milk bags and 2 oz/60 ml bottles cannot be used in this bottle warmer.