2 year warranty
SCF355/00
Warms evenly, no hotspots
Warms quickly
Gentle defrosting
Warms baby food too
The bottle warmer will warm 150 ml/5 oz of milk in just 3 minutes*.
The bottle warmer warms quickly and evenly. By circulating the milk continuously as it warms, hot spots are also prevented.
The bottle warmer features a handy defrost setting. Safer than defrosting in a microwave and more convenient than using water. Simply select the setting to defrost frozen milk or baby food to liquid.
Awards
3.4
of 5
114
Reviews
Mami2021
25/10/2021
Deutschland
Verified buyer
Alles was man brauch.
Man kann mit dem Flaschenwärmer nicht nur Flaschen aufwärmen, sondern auch den Brei. Außerdem gibt es eine warmhalte Funktion und eine auftaufunktion. Mehr brauch es meiner Meinung nach auch nicht.
Pros
Von Flasche bis Beikost nutzbar
Cons
Eine automatische abschaltefunktion wäre schön, falls man mal vergisst das Gerät aus zu machen und das Wasser leer ist.
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This review was made for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
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Colly1006
05/10/2021
Deutschland
Verified buyer
Die Funktionen sind super praktisch.
Ich kann den Flaschenwärmer nur empfehlen. Wir haben ihn kurz nach der Geburt gekauft und benutzen ihn jetzt noch nach einem Jahr. Da er mehrere Einstellungen hat ist er sehr praktisch und auch nicht sehr groß das man ihn auch schnell mal mitnehmen kann.
Pros
Verschiedene Funktionen, der Wärmegrad passt perfekt bei den einzelnen Funktionen
Cons
Keine
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This review was made for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
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Gizmo1989
18/03/2021
Deutschland
Das Produkt hält was es verspricht
Den Flaschenwärmer habe ich vor einigen Wochen gekauft und bin begeistert. Die Anleitung war sehr einfach zu verstehen , so konnte ich den Flaschenwärmer sofort ausprobieren . Er bringt die Nahrung auf die perfekte Temperatur in 3 min. Wichtig ist hierbei, dass man auf die Zeit bzw. auf die Uhr guckt. Ich bereite teilweise die Nahrung schon vor, und stelle den Flaschenwärmer auf die Warmhaltefunktion. So kann mein Baby direkt nachdem aufwachen die Nahrung zu sich nehmen, was sehr praktisch ist, da ich dadurch mehr Zeit für mein Baby habe. Das Produkt ist auf jeden Fall empfehlenswert .
Pros
Unkompliziert
Cons
Keine Stoppuhr
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This review was made for SCF355/00 Schneller Flaschenwärmer
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
In the case =< 150 ml/5 oz of milk at a temperature of 20°C/70°F in a Philips Avent Classic / Natural bottle of 260 ml/9 oz.
Philips Avent breast milk bags and 2 oz/60 ml bottles cannot be used in this bottle warmer.