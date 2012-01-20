2 year warranty
Discontinued
SCF600/12
200 ml
6m+ Soft Spout
With handles
The patented valve of the Philips Avent spout cup controls flow and ensures no spillage, even if held upside down or if left on its side
The soft, flexible spout is ideal for the transition from breast or bottle to a cup
Handles are specially contoured for little hands to hold comfortably. Handles are easy to fit or remove so cups can be used with or without handles
1.7
of 5
6
Reviews
eentervredenklant
20/01/2012
Nederland
een tevreden klant
Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF600/12 Beker voor peuters
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF600/12 Beker voor peuters
Nam75
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
This review was made for SCF600/12 Beker voor peuters
This review was made for SCF600/12 Beker voor peuters
bandietje
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
This review was made for SCF600/12 Beker voor peuters
This review was made for SCF600/12 Beker voor peuters
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