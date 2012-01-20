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Discontinued

Philips AventToddler Cup

SCF600/12

1.7
| (6) Reviews
Hygiene on the go
The Philips Avent toddler drinking cup is the easy step from bottle to cup. The flip-top lid keeps the spout clean at all times, even when on the go. It is amazingly spill-proof whether shaken or thrown in the air, and yet easy to drink from
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Non-spill, easy-sip

Hygiene on the go

  • 200 ml

  • 6m+ Soft Spout

  • With handles

Soft spout with patented non-spill valve

Soft spout with patented non-spill valve

The patented valve of the Philips Avent spout cup controls flow and ensures no spillage, even if held upside down or if left on its side

Soft, flexible spout for an easy first step

Soft, flexible spout for an easy first step

The soft, flexible spout is ideal for the transition from breast or bottle to a cup

Handles are contoured for little hands to hold comfortably

Handles are contoured for little hands to hold comfortably

Handles are specially contoured for little hands to hold comfortably. Handles are easy to fit or remove so cups can be used with or without handles

Technical specifications

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Reviews

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1.7

of 5

6

Reviews

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF600/12 Beker voor peuters

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

This review was made for SCF600/12 Beker voor peuters

This review was made for SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

This review was made for SCF600/12 Beker voor peuters

This review was made for SCF600/12 Beker voor peuters

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 