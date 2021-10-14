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All series

  • Wireless freedom, powerful sound.
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Discontinued

3000 seriesBluetooth headphones

SHB3595BK/10

1
| (1) Review
Wireless freedom, powerful sound.
The compact SHB3595 Bluetooth earphones deliver powerful sound with up to 6 hours of wireless music enjoyment. A portable solution for convenient use.
See all benefits

Wireless freedom, powerful sound.

  • 8.6 mm drivers/closed-back

  • In-ear

  • 6 hours of play time

Support Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Support Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Pair your headphones with any Bluetooth device for crystal clear music enjoyment that's wireless.

Choose from 3 pairs of ear caps for the perfect fit for you

Choose from 3 pairs of ear caps for the perfect fit for you

Ear caps come in a choice of 3 sizes – small, medium and large – for a personalised and perfect fit.

Efficient 8.6 mm drivers deliver clear and powerful sound

Efficient 8.6 mm drivers deliver clear and powerful sound

Compact and efficient 8.6 mm speaker drivers deliver precise sound with powerful bass, for enhanced listening enjoyment on the go.

Technical specifications

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Reviews

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1.0

of 5

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Review

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4
3
2

14/10/2021

España

España

La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...

Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.

Cons

Por el tiempo de duración no recomedaría este producto

This review was made for 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

This review was made for 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

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