2 year warranty
Discontinued
SHB3595BK/10
8.6 mm drivers/closed-back
In-ear
6 hours of play time
Pair your headphones with any Bluetooth device for crystal clear music enjoyment that's wireless.
Ear caps come in a choice of 3 sizes – small, medium and large – for a personalised and perfect fit.
Compact and efficient 8.6 mm speaker drivers deliver precise sound with powerful bass, for enhanced listening enjoyment on the go.
1.0
of 5
1
Review
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Cons
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
This review was made for 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth
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