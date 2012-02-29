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Discontinued

Wireless hi-fi headphones

SHC1300/00

2.9

| (46) Reviews

Wireless convenience with infrared transmission

These full-size infrared cordless headphones combine quality and convenience for either TV or music enjoyment in your home.

See all benefits

For TV

Wireless convenience with infrared transmission

  • 32-mm drivers/closed-back

  • Over-ear

Lightweight design improves comfort for prolonged use.

The durable, lightweight quality materials of these Philips headphones enhance comfort for extended wear.

High-frequency RF ensures clear and sharp reception

Using very high frequency modulation (RF) for the transmission link ensures sharp, clear reception.

Easy and simple to set up

Technical specifications

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Reviews

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2.9

of 5

46

Reviews

29/02/2012

Nederland

Nederland

Yes, I recommend this product

This review was made for SHC1300 Wireless hi-fi headphones

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This review was made for SHC1300 Wireless hi-fi headphones

31/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto,

ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio

Pros

sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni

Cons

niente da segnalare.

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This review was made for SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Date of Use 2018-12-31

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Date of Use 2018-12-31

02/11/2019

France

France

très solide

Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.

Pros

Il fait ce pourquoi je l'ai acheté

Cons

visiblement Philips ne le produit plus

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This review was made for SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Date of Use 2017-11-02

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Date of Use 2017-11-02

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Disclaimers

  1. Batteries not included