2 year warranty
Discontinued
SHC1300/05
IR wireless
These full-size infrared cordless headphones combine quality and convenience for either TV or music enjoyment in your home.
The durable, lightweight quality materials of these Philips headphones enhance comfort for extended wear.
Using very high frequency modulation (RF) for the transmission link ensures sharp, clear reception.
2.9
of 5
46
Reviews
dukedelabrador
29/02/2012
Nederland
Yes, I recommend this product
This review was made for SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for SHC1300 Wireless hi-fi headphones
rinoceronte
31/12/2020
Italia
Ottimo prodotto,
ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio
Pros
sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni
Cons
niente da segnalare.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Date of Use 2018-12-31
Yes, I recommend this product
This review was made for SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Date of Use 2018-12-31
02/11/2019
France
très solide
Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.
Pros
Il fait ce pourquoi je l'ai acheté
Cons
visiblement Philips ne le produit plus
Yes, I recommend this product
This review was made for SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Date of Use 2017-11-02
Yes, I recommend this product
This review was made for SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Date of Use 2017-11-02