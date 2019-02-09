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Headphones with mic

SHL3165WT/00

4.8

| (8) Reviews | 88% recommend this product

Dynamic and solid bass

This DJ-inspired headphone provides you with powerful sound and bass. With the rotating and soft cushioned ear shells, you will get a perfect listening experience on the go.

See all benefits

DJ-style monitoring headphones with mic

Dynamic and solid bass

  • 32-mm drivers/closed-back

  • On-ear

In-line mic and pick-up button for easy hands-free calls

In-line mic and pick-up button for easy hands-free calls

Closed-type acoustics provide good sound isolation

Closed-type acoustics provide good sound isolation

Closed-type acoustics provide good sound isolation, blocking out ambient noise

1.2 m cable for freedom of music enjoyment on the go

1.2 m cable for freedom of music enjoyment on the go

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Reviews

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4.8

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Reviews

88%

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09/02/2019

Nederland

Nederland

Erg goed maar veel te duur filter

De Philips HU4102/01 werkt perfect. Wij gebruiken hem nu al ruim een jaar op de slaapkamer en zetten hem alleen overdag aan (timer stekker) Wanneer we hem niet aan gehad hebben wordt mijn vriendin met een droge kuch wakker. Wij hebben een zeer droog huis Wanneer de machine wel aan gestaan heeft kuchen wij niet. Alleen het filter raakt snel verkalkt en geel. Ik gebruik ook een zilver staafje tegen bacteriën in het water. Ik vind wel de filters veel te duur. Ik hoop op het vinden van een goedkoper replica. Want deze prijs kan Phillips er echt niet voor vragen. Ik zou hem graag elke maand vervangen. Maar dat vind ik gewoon te duur. Nu spoel ik het filter schoon met azijn tegen de kalkaanslag. En set ze een uur in de bleek. Daarna spoel ik het goed uit.

This review was made for Genuine replacement filter HU4136/10 Bevochtigingsfilter

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10/01/2015

Deutschland

Deutschland

Ansprechender, leichter On-Ear-Kopfhörer

Der Kopfhörer kommt in einer einfachen, aber ansprechenden Verpackung daher. Das erste was auffällt ist, dass der Kopfhörer sehr leicht ist, optisch ansprechend gestaltet ist und eine gute Haptik hat. Die metallischen Applikationen werten den Kopfhörer noch weiter auf. Angenehme, weiche Polster kleiden die beiden Ohrmuscheln und fühlen sich auch bei längerem Tragen sehr angenehm an. Zugleich schirmen sie vor nicht allzu lauten Umgebungsgeräuschen ab. Der Sitznachbar vernimmt selbst bei lauter Hör weise nicht viel von der Musik, was er dann als angenehm schildert. Der Musik Klang ist gut und dem Preissegment angemessen. Bei lauter Musik vibriert der Bass leicht. Aber sehr laute Musik, die an der Pegelgrenze liegt ist eh nicht meins. Durch die Einstellmöglichkeit mit Raster (auf beiden Seiten) in verschiedener Längen, sitzt der Kopfhörer auch selbst nach einer Stunde noch gut auf dem Kopf und hinterlässt keine Druckstellen. Da der Philips SHL3165 am linken Kabelanschluss ein Mikrofon besitzt, wurde auch damit telefoniert. Der Gesprächspartner kann einen sehr gut und ohne Störungen verstehen, was ein weiterer Pluspunkt ist. Die Ohrmuscheln sind in fast alle Richtungen drehbar und können so auf viele verschiedene Positionen angepasst werden. Preis – Leistung für mich eine klare Kaufempfehlung.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHL3165WT Kopfhörer mit Mikrofon

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04/01/2015

Deutschland

Deutschland

schöner Kopfhörer mit gutem Klang

Der Kopfhörer war eigentlich für mich gedacht, dass ich hauptsächlich zu Hause Musik hören kann, ohne den Rest der Familie zu stören. Deshalb nutze ich den Kopfhörer überwiegend wenn ich am Rechner sitze. Zur Passform kann ich nur sagen, dass diese sehr gut ist. Selbst bei stundenlangem Tragen ist der Kopfhörer nicht unangenehm. Die weichen Muscheln liegen sehr angenehm an den Ohren an und schützen zum einen selbst vor Umgebungslärm, zum anderen aber auch die Mitmenschen, welche meinen Musikgeschmack vielleicht nicht teilen. Zudem ist er in alle Richtungen klappbar. Somit ist er bei Nichtgebrauch sehr gut zu verstauen. Der Klang ist für einen Kopfhörer dieser Preisklasse meines Erachtens sehr gut. Da ich am Rechner überwiegend Rockantenne oder Heavy Metal auf dem MP3 Player höre, kann ich über den Klang von anderen Musikrichtungen kein Urteil abgeben. Da sich aber sowohl meine Kinder, als auch meine Frau den Kopfhörer in letzter Zeit immer öfter ausleihen, gehe ich davon aus, dass er auch bei anderen Musikrichtungen gut klingt. Zum Mikrofon kann ich leider keine genauere Aussage machen, da ich dieses eigentlich nicht nutze. Habe es zwar mal getestet und konnte nichts negatives feststellen. Für ein detaillierteres Urteil fehlt mir aber auch der Vergleich. Fazit: Alles in allem ist dies ein stylischer Kopfhörer, welcher angenehm zu tragen ist und gut klingt. Da er in letzter Zeit doch immer öfter von den anderen Familienmitgliedern genutzt wird, werde ich mir, denke ich, noch einen weiteren zulegen.

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This review was made for SHL3165WT Kopfhörer mit Mikrofon

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