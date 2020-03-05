2 year warranty
Discontinued
Over-ear
Black
The ideal length of cable to give you more freedom of movement and to choose where you carry your audio device.
4.0
of 5
19
Reviews
89%
recommend this product
SuchtFrosch
05/03/2020
Deutschland
Hervorragend für den Preis.
Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.
Pros
Guter preis mit guter qulität.
Cons
Klobig
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP1900 Stereokopfhörer
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP1900 Stereokopfhörer
Samuel
14/02/2017
Deutschland
Seit Jahren zufriedenstellend
Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP1900 Stereokopfhörer
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP1900 Stereokopfhörer
tig303
12/10/2014
Deutschland
Preis-Leistung: Perfekt
Diese Kopfhörer haben einen, für den Preis, nahezu perfekten Sound. Der Bügel ist sehr stabil und die Höhrermuscheln sind ziemlich bequem.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP1900 Stereokopfhörer
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP1900 Stereokopfhörer