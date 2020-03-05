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  • Lightweight and comfortable

Discontinued

Stereo Headphones

SHP1900/10

4
| (19) Reviews | 89% recommend this product
Lightweight and comfortable
Full-size headphones with lightweight design for comfortable listening
See all benefits

Lightweight and comfortable

  • Over-ear

  • Black

A 2 m long cable that lets you put the player in your bag

The ideal length of cable to give you more freedom of movement and to choose where you carry your audio device.

Full sized ear shells block the external noise

Fully adjustable headband to fit every head size

Technical specifications

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Reviews

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4.0

of 5

19

Reviews

89%

recommend this product

05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Pros

Guter preis mit guter qulität.

Cons

Klobig

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP1900 Stereokopfhörer

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP1900 Stereokopfhörer

14/02/2017

Deutschland

Deutschland

Seit Jahren zufriedenstellend

Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP1900 Stereokopfhörer

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP1900 Stereokopfhörer

12/10/2014

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung: Perfekt

Diese Kopfhörer haben einen, für den Preis, nahezu perfekten Sound. Der Bügel ist sehr stabil und die Höhrermuscheln sind ziemlich bequem.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP1900 Stereokopfhörer

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP1900 Stereokopfhörer

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