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Discontinued

Stereo Headphones

SHP2700/00

4.4

| (5) Reviews | 100% recommend this product

Powerful sound output

Full-size headphones with robust speaker drivers delivering powerful sound performance

See all benefits

For music, PC, MP3, CD

Powerful sound output

  • Mid-range clarity

Ultimate wearing comfort for many hours of listening

The soft velvet ear cushions and ergonomically-shaped ear shells enhance comfort for your prolonged audio enjoyment.

The whole ear is covered to optimise sound quality

The full-size ear shells of these Philips headphones not only cover your whole ear for better sound quality, but also provide space for a larger, higher-performance driver.

Hear what's going on and listen to your DJ-style headphone

It is a reversible ear shell for listening with one ear

Technical specifications

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Reviews

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4.4

of 5

5

Reviews

100%

recommend this product

3
2
1

12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP2700 Stereo Headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP2700 Stereo Headphones

22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP2700 Stereo Headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP2700 Stereo Headphones

24/06/2012

Nederland

Nederland

Voor die prijs een uitstekend produkt

Van de week gekocht via de Philipsshop.Aflevering was correct en op tijd. De hoofdtelefoon wordt door mij het meest gebruikt op de iPad en is daar uitermate geschikt voor. Heeft een goede klank met mooie bassen. En door het draaien van de oorschelpen kan hij geheel aan je hoofd worden aangepast wat zeer prettig is. Nogmaals,voor die prijs, een echte aanrader.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP2700 Stereo Headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP2700 Stereo Headphones

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