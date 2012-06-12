2 year warranty
Discontinued
Powerful sound output
Full-size headphones with robust speaker drivers delivering powerful sound performance
Mid-range clarity
The soft velvet ear cushions and ergonomically-shaped ear shells enhance comfort for your prolonged audio enjoyment.
The full-size ear shells of these Philips headphones not only cover your whole ear for better sound quality, but also provide space for a larger, higher-performance driver.
It is a reversible ear shell for listening with one ear
4.4
of 5
5
Reviews
100%
recommend this product
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP2700 Stereo Headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP2700 Stereo Headphones
GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP2700 Stereo Headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP2700 Stereo Headphones
Coruma
24/06/2012
Nederland
Voor die prijs een uitstekend produkt
Van de week gekocht via de Philipsshop.Aflevering was correct en op tijd. De hoofdtelefoon wordt door mij het meest gebruikt op de iPad en is daar uitermate geschikt voor. Heeft een goede klank met mooie bassen. En door het draaien van de oorschelpen kan hij geheel aan je hoofd worden aangepast wat zeer prettig is. Nogmaals,voor die prijs, een echte aanrader.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP2700 Stereo Headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for SHP2700 Stereo Headphones