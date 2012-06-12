Van de week gekocht via de Philipsshop.Aflevering was correct en op tijd. De hoofdtelefoon wordt door mij het meest gebruikt op de iPad en is daar uitermate geschikt voor. Heeft een goede klank met mooie bassen. En door het draaien van de oorschelpen kan hij geheel aan je hoofd worden aangepast wat zeer prettig is. Nogmaals,voor die prijs, een echte aanrader.