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Discontinued
TAA4205BK/00
Train smarter. In any weather.
Get the most out of your training with these waterproof sports headphones. The heart rate monitor helps you find your intensity and energising sound keeps you going. You can track your progress on the Philips Headphones app.
Built-in heart-rate monitor
6 hours of play time
Secure fit
IPX5 waterproof and sweatproof
Track your heart rate with the built-in monitor. A sensor in the earbud tracks your heartbeat with precision. You'll know when to push it and when to rest. Compatible with open fitness-tracking apps such as Strava and Runkeeper and the Philips Headphones app.
Run faster. Jump higher. Kick harder. You get clear sound, punchy bass and 6 hours of play time—even when monitoring your heart rate. A single charge takes 2 hours via USB-C and a speedy 15 minute charge gives you another hour of play time.
Go with the flexible wing tips made from silicone that fit securely under the ridge of your ear. Or opt for the ear hooks that fit comfortably over your ear. A choice of ear-tip covers let you create the perfect in-ear seal.
3.2
of 5
5
Reviews
Poldertoerist
25/03/2024
Nederland
Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!
Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!
Pros
Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter
Cons
PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.
Yes, I recommend this product
This review was made for TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Date of Use 2023-11-25
Yes, I recommend this product
This review was made for TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Date of Use 2023-11-25
von battlefield
01/08/2023
Nederland
waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid
dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod
Pros
werkt goed in de auto ook handsfree voice controle
Cons
2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje
This review was made for TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Date of Use 2022-07-01
This review was made for TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Date of Use 2022-07-01
JerHel
10/01/2022
Nederland
Verified buyer
Degelijk en makkelijk in gebruik
Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.
Pros
Eenvoudig
Cons
Melding batterij leeg
Yes, I recommend this product
This review was made for TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Date of Use 2020-12-10
Yes, I recommend this product
This review was made for TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Date of Use 2020-12-10
Actual results may vary