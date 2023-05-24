2 year warranty
Discontinued
TAA5205BK/00
Flexible two-way design
20 hours of play time
Clear calls. Mono mode
IPX7 waterproof and sweatproof
6 mm drivers deliver crisp, clear sound with powerful bass. From your favourite playlists to podcasts and more - move through your day with the sounds that keep you going.
These true wireless sports headphones are IPX7 rated - which means they can withstand total immersion in water up to 1 m deep for up to 30 minutes. They'll stay in place - no matter how hard you sweat or what shape your ears are.
Whether it's a run in the park or an epic HIIT session, the ear-hook design keeps these headphones snug and secure. You get a choice of three different size silicone ear-tip covers and the ear hooks can be removed when you're not working out.
3.6
of 5
16
Reviews
Dani_56
24/05/2023
France
Écouteurs TAA5205
Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.
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Nivek009
22/05/2023
France
Un excellent choix pour les amateurs de sport
J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.
Pros
léger, qualité de son, bon maintien
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Nat77
22/05/2023
France
Écouteurs sport TAA5205BK
J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !
Pros
Très bon maintien
Cons
Aucun pour le moment
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