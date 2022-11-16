2 year warranty
Discontinued
TAA7306BK/00
In-ear fit
Heart-rate monitor
Ear hooks or wing tips
UV cleaning
For light- to medium-intensity workouts, flexible and detachable wing tips keep the fit secure. When you're up for a harder session, detachable ear hooks ensure that your buds stay put. Pick your ear-hook or wingtip colour to suit your style.
Train smarter thanks to a heart-rate monitor that's compatible with popular fitness apps and the Philips Headphone app. If your chosen app supports live updates, you'll get heart-rate readings spoken into your ear as you train. You'll know when to go harder and when to hold back.
Lift hard. Hit the treadmill. However you like to get your endorphin rush, these headphones give you the freedom to get sweaty! When you're done, simply pop the earpieces in the charging case and a UV cleaning cycle will remove up to 99% of bacteria.
2.5
of 5
13
Reviews
FHK1
16/11/2022
Danmark
Et par solide gode in-ear høretelefoner
Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.
Yes, I recommend this product
This review was made for TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Yes, I recommend this product
This review was made for TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Aarhus8000
05/11/2022
Danmark
Philips In-Ear
Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.
Yes, I recommend this product
This review was made for TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Yes, I recommend this product
This review was made for TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Stefan 666
25/06/2023
Sverige
Verified buyer
Produkten har utmärkta funktioner
Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden
Yes, I recommend this product
This review was made for TAA7306BK True wireless sporthörlurar
Yes, I recommend this product
This review was made for TAA7306BK True wireless sporthörlurar