2 year warranty
Discontinued
TAE1105BL/00
8.6 mm drivers for bold bass
A gold-plated connector
Secure, comfortable in-ear fit
Inline remote for easy control
What's life on the go without your favourite tracks? These headphones deliver bold bass from powerful 8.6 mm neodymium drivers and boast a gold-plated connector.
An ergonomic acoustic tube design and three sizes of interchangeable rubber earbud covers enable a comfortable in-ear fit. Enjoy every second of the tunes you love.
Take a call, pause your playlist - all without touching your smartphone. Great if the bass is just about to kick in and you don't want to miss the best bits.
2.0
of 5
1
Review
Jsp0102
08/03/2022
France
Tiens à peu près 3 mois
Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup
This review was made for TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
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