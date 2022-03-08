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Discontinued

In-ear wired headphones

TAE1105BL/00

2
| (1) Review
Your music, your colour
These wired in-ear headphones let you keep the music fresh while you rock your style. You get punchy bass, a bold look and a comfortable in-ear fit. Need to use your phone's voice assistant? Just press the in-line remote.
See all benefits

Your music, your colour

  • 8.6 mm drivers for bold bass

  • A gold-plated connector

  • Secure, comfortable in-ear fit

  • Inline remote for easy control

Punchy bass. Clear sound

What's life on the go without your favourite tracks? These headphones deliver bold bass from powerful 8.6 mm neodymium drivers and boast a gold-plated connector.

Rock your sounds in real comfort

An ergonomic acoustic tube design and three sizes of interchangeable rubber earbud covers enable a comfortable in-ear fit. Enjoy every second of the tunes you love.

Inline remote. Switch from playlist to calls

Take a call, pause your playlist - all without touching your smartphone. Great if the bass is just about to kick in and you don't want to miss the best bits.

Technical specifications

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Reviews

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2.0

of 5

1

Review

5
4
3
1

08/03/2022

France

France

Tiens à peu près 3 mois

Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup

This review was made for TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

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