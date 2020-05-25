2 year warranty
Discontinued
12972RVS2
Type of lamp: H7
Pack of: 2
12 V, 55 W
When driving at night you need the very best visibility. The further you can see clearly, the faster you can react to whatever appears on the road. Philips RacingVision headlamps boost your visibility with up to 150% more brightness. You'll recognise obstacles in your way earlier than with other, less powerful halogen bulbs. So you get to enjoy a safer, more pleasant journey.
With better, brighter lights you're able to perform better on the road. With their optimised high-precision filament geometry, up to 13-bar high-pressure gas filling, high-precision chrome coating and high-quality UV-Quartz glass, Philips RacingVision headlights set a new standard in automotive lighting. Engineered for performance and visibility, these headlights allow for a more relaxed, controlled and fun driving experience.
Sporting drivers expect more performance from their cars. Bringing up to 150% more brightness on the road, Philips RacingVision bulbs are homologated to provide you with a fun experience both on the road and off-road.
2.6
of 5
8
Reviews
25/05/2020
Nederland
Verified buyer
Helder mooi licht.
De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.
Pros
Helder wit licht
Yes, I recommend this product
This review was made for RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Yes, I recommend this product
This review was made for RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Pchelatruite
19/01/2021
France
Verified buyer
Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent
J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer
Pros
Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule
Cons
Durée de vie limite
Yes, I recommend this product
This review was made for RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
Yes, I recommend this product
This review was made for RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Boa luz
Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision
Yes, I recommend this product
This review was made for RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis
Yes, I recommend this product
This review was made for RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis