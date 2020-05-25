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  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
  • Maybe the strongest legal halogen bulb ever built

Discontinued

RacingVisioncar headlight bulb

12972RVS2

2.6
| (8) Reviews
Maybe the strongest legal halogen bulb ever built
Philips RacingVision car bulbs are the perfect choice for passionate drivers. With an incredible performance of up to 150% more brightness, you'll be able to react faster for a safer, more exciting driving experience.
See all benefits

Take your lights and your driving to the limit

Maybe the strongest legal halogen bulb ever built

  • Type of lamp: H7

  • Pack of: 2

  • 12 V, 55 W

See further and react faster with up to 150% more brightness

When driving at night you need the very best visibility. The further you can see clearly, the faster you can react to whatever appears on the road. Philips RacingVision headlamps boost your visibility with up to 150% more brightness. You'll recognise obstacles in your way earlier than with other, less powerful halogen bulbs. So you get to enjoy a safer, more pleasant journey.

One of the brightest bulbs for excellent light performance

With better, brighter lights you're able to perform better on the road. With their optimised high-precision filament geometry, up to 13-bar high-pressure gas filling, high-precision chrome coating and high-quality UV-Quartz glass, Philips RacingVision headlights set a new standard in automotive lighting. Engineered for performance and visibility, these headlights allow for a more relaxed, controlled and fun driving experience.

Brighter light for sporting drivers

Sporting drivers expect more performance from their cars. Bringing up to 150% more brightness on the road, Philips RacingVision bulbs are homologated to provide you with a fun experience both on the road and off-road.

Technical specifications

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Reviews

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2.6

of 5

8

Reviews

3

25/05/2020

Nederland

Nederland

Verified buyer

Helder mooi licht.

De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.

Pros

Helder wit licht

Yes, I recommend this product

This review was made for RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

Yes, I recommend this product

This review was made for RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

19/01/2021

France

France

Verified buyer

Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent

J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer

Pros

Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule

Cons

Durée de vie limite

Yes, I recommend this product

This review was made for RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

Yes, I recommend this product

This review was made for RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

28/05/2018

Portugal

Portugal

Boa luz

Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision

Yes, I recommend this product

This review was made for RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

Yes, I recommend this product

This review was made for RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

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  • Exclusive member offers and early access to sales.
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