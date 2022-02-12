2 year warranty
Discontinued
273V5LHAB/00
V Line
27" (68.6 cm)
White LED's are solid state devices which light up to full, consistent brightness faster saving startup time. LED's are free from mercury content, which allows for eco-friendly recycling and disposal process. LED's allow for better dimming control of the LCD backlight, resulting in a super high contrast ratio. It also gives superior colour reproduction thanks to consistent brightness across the screen.
A pair of high-quality stereo speakers built into a display device. They may be visible front firing, or invisible down firing, top firing, rear firing etc. depending on model and design.
SmartControl Lite is the next generation 3D icon-based GUI monitor control software. This allows the user to fine-tune most parameters of the monitor like Colour, Brightness, screen calibration, Multimedia, ID management etc. with the mouse.
3.9
of 5
57
Reviews
antonimarian
12/02/2022
United Kingdom
the best
it is very good in all respects, I did not have very high expectations for this monitor but it is great
Yes, I recommend this product
This review was made for 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite
Yes, I recommend this product
This review was made for 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite
Giel1984
04/06/2017
Nederland
Voordelig geprijsd ruim beeldscherm
Deze monitor voldoet aan mijn verwachtingen. Energieverbruik, formaat en kleur zijn in combinatie met de prijs zeker dik in orde. Het design van de monitor is functioneel en sober. Dit scherm heeft nog relatief brede randen en is wat dikker dan de nieuwere modellen. De voeding zoemt niet, een mankement dat veel van mijn andere Philips apparaten (TV, scheerapparaat, tandenborstel en mediaspeler) wel vertonen. Bij een scherm van dit formaat is het installeren van de bijgeleverde smartcontrol software handig. Met de apllictaie kan je het beeldscherm in zones verdelen en zo je vensters rangschikken. Enige nadeel aan de software is dat voor het aanpassen van de instellingen standaard mijn 2e monitor gebruikt. Als er slechts een monitor is aangesloten treedt dit probleem niet op. Een optie om dit aan te passen zou erg handig zijn.
Yes, I recommend this product
This review was made for 273V5LHAB LCD-monitor met SmartControl Lite
Yes, I recommend this product
This review was made for 273V5LHAB LCD-monitor met SmartControl Lite
Gameren
15/09/2015
Nederland
Verified buyer
helderheid en scherpte waarlijk oogstrelend.
uw product omschrijving voldoet geheel aan de verwachtingen. ik vind het waarlijk een plezier om met mijn PC aan de slag te gaan door de heldere en scherpe beelden op mijn lcd monitor.
Yes, I recommend this product
This review was made for 246V5LHAB LCD-monitor
Yes, I recommend this product
This review was made for 246V5LHAB LCD-monitor
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