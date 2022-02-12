ProductsSupport

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift £10*

30-day return

All series

  • Energy Label Europe A
    Great LED images in vivid colours
  • Great LED images in vivid colours
  • Energy Label Europe A
    Great LED images in vivid colours
  • Great LED images in vivid colours

Discontinued

LCD monitor with SmartControl Lite

273V5LHAB/00

3.9
| (57) Reviews
Great LED images in vivid colours
Enjoy vivid LED pictures on this big Philips display. Equipped with HDMI and stereo speakers, it's a great choice!
See all benefits

with stereo speakers

Great LED images in vivid colours

  • V Line

  • 27" (68.6 cm)

LED technology for vivid colours

White LED's are solid state devices which light up to full, consistent brightness faster saving startup time. LED's are free from mercury content, which allows for eco-friendly recycling and disposal process. LED's allow for better dimming control of the LCD backlight, resulting in a super high contrast ratio. It also gives superior colour reproduction thanks to consistent brightness across the screen.

Built-in stereo speakers for multimedia

Built-in stereo speakers for multimedia

A pair of high-quality stereo speakers built into a display device. They may be visible front firing, or invisible down firing, top firing, rear firing etc. depending on model and design.

Easy display performance tuning with SmartControl Lite

SmartControl Lite is the next generation 3D icon-based GUI monitor control software. This allows the user to fine-tune most parameters of the monitor like Colour, Brightness, screen calibration, Multimedia, ID management etc. with the mouse.

Technical specifications

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

3.9

of 5

57

Reviews

12/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

the best

it is very good in all respects, I did not have very high expectations for this monitor but it is great

Yes, I recommend this product

This review was made for 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

Yes, I recommend this product

This review was made for 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

04/06/2017

Nederland

Nederland

Voordelig geprijsd ruim beeldscherm

Deze monitor voldoet aan mijn verwachtingen. Energieverbruik, formaat en kleur zijn in combinatie met de prijs zeker dik in orde. Het design van de monitor is functioneel en sober. Dit scherm heeft nog relatief brede randen en is wat dikker dan de nieuwere modellen. De voeding zoemt niet, een mankement dat veel van mijn andere Philips apparaten (TV, scheerapparaat, tandenborstel en mediaspeler) wel vertonen. Bij een scherm van dit formaat is het installeren van de bijgeleverde smartcontrol software handig. Met de apllictaie kan je het beeldscherm in zones verdelen en zo je vensters rangschikken. Enige nadeel aan de software is dat voor het aanpassen van de instellingen standaard mijn 2e monitor gebruikt. Als er slechts een monitor is aangesloten treedt dit probleem niet op. Een optie om dit aan te passen zou erg handig zijn.

Yes, I recommend this product

This review was made for 273V5LHAB LCD-monitor met SmartControl Lite

Yes, I recommend this product

This review was made for 273V5LHAB LCD-monitor met SmartControl Lite

15/09/2015

Nederland

Nederland

Verified buyer

helderheid en scherpte waarlijk oogstrelend.

uw product omschrijving voldoet geheel aan de verwachtingen. ik vind het waarlijk een plezier om met mijn PC aan de slag te gaan door de heldere en scherpe beelden op mijn lcd monitor.

Yes, I recommend this product

This review was made for 246V5LHAB LCD-monitor

Yes, I recommend this product

This review was made for 246V5LHAB LCD-monitor

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.
Disclaimers

  1. Response time value equal to SmartResponse