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Discontinued

BrillianceCurved UltraWide LCD display

349X7FJEW/00

4.1

| (8) Reviews

1 award

Advanced design, panoramic views

This Philips UltraWide 34" display will amaze you with its Crystal clear 3440 x 1440 images and brilliant colours. Its fascinating UltraWide display with height adjustability gives you a panoramic view of the world.

See all benefits

for your greatest creations

Advanced design, panoramic views

  • X Line

  • 34" (86.36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Curved display design for a more immersive experience

Curved display design for a more immersive experience

Desktop monitors offer a personal user experience, which suits a curved design very well. The curved screen provides a pleasant yet subtle immersion effect, which focuses on you at the centre of your desk.

100 Hz refresh rates for ultra-smooth images

For gaming and video performance, you demand display with lag-free, ultra-smooth images. This Philips display redraws the screen image up to 100 times per second, much faster than a standard display. A lower frame rate can make enemies appear to jump from spot to spot on the screen, making them difficult targets to hit. With a 100-Hz frame rate, you get those critical missing images on the screen, showing enemy movement in ultra-smooth motion so you can easily target them.

CrystalClear images with UltraWide QHD 3440 x 1440 pixels

CrystalClear images with UltraWide QHD 3440 x 1440 pixels

These Philips screens deliver Crystal Clear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixel images. Utilising high-performance panels with high-density pixel count and 178/178 wide viewing angles, these new displays will make your images and graphics come alive. The UltraWide 21:9 format enables more productivity with more room for side-by-side comparisons and more viewable spreadsheet columns. Whether you are a demanding professional requiring extremely detailed information for CAD-CAM solutions or a financial wizard working on huge spreadsheets, Philips displays deliver Crystal Clear images.

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Reviews

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4.1

of 5

8

Reviews

4
1

20/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Awesome monitor - has really increased productivity

Moving from a traditional 24" screen to a high end Philips wide screen monitor like this has made me so much more productive. At first, you're really not sure about the huge screen sitting in front of you. It seems too big. But that only lasts a couple of days. Once you start to have multiple windows open at the same time, you truly become a mega-tasker. Now I can be editing images, while checking my email, with a chat box open in the corner and still have space to be running Netflix in a window. Sad to say, but this monitor has actually made me a happier person!

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03/08/2019

Nederland

Nederland

Philips curved monitor 34 inch QHd

Prachtig design, goede handleiding, geweldige resolutie.

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29/11/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor mit super Bild

Verarbeitung: Die Verarbeitung des Monitors, sowie die des Standfußes ist gut. Die Materialien sind hochwertig . und es fallen keine Spalte auf. Auch der Aufbau ist kinderleicht. Der Monitor wird ganz einfach an den Standfuß geklippt. Schon rastet er ein und die beiden Teile sind sicher miteinander verbunden. Die Inbetriebnahme: Die Inbetriebnahme ist gar kein Problem. Einfach den Monitor anstecken und an den Strom anstecken und schon kann man seine Dienste genießen Das Display: Das Display gefällt mir sehr gut. Schon beim Auspacken merkt man, wie riesig 34“ Zoll sind. Dazu kommt noch, dass der Monitor curved ist, was das Display noch größer wirken lässt. Direkt beim Einschalten fällt einem schon auf, wie gut das Display ist. Farben werden gut wiedergegeben und das 4K ist äußerst scharf. Zudem gefällt mir sehr gut das 21:9 Format des Monitors. Nun könnte man sich fragen, warum man einen Monitor mit einem Seitenverhältnis von 21:9 benötigt, da ja die meisten Videos und Anwendungen auf ein Seitenverhältnis von 16:9 ausgelegt sind. Gerade für Filmer oder Musiker, die Ihre Musik am PC produzieren ist dieses Seitenverhältnis genial. Beim Videoschnitt sieht man die gesamte Timeline, ohne ständig hin und her wechseln zu müssen. Das ist schon eine starke Erleichterung und bringt auch eine Zeitersparnis mit sich. Auch für Gamer ist dieses Seitenverhältnis echt interessant, da man beim Spielen so noch mehr in die Virtuelle Realität eintauchen kann. Dieser Effekt wird natürlich auch durch das gebogene Display noch begünstigt. Der Monitor hat aber auch noch mehr drauf. So ist eine Bild in Bild Funktion vorhanden, womit man den Monitor als 2 Monitore benutzen kann. Dafür muss man einfach zwei Videokabel anschließen und kann dann über das einfach zu bedienende Menü die Funktion aktivieren. Was mir allerdings negativ aufgefallen ist, ist die Blickwinkelstabilität. Schon, wenn man vor dem Monitor sitzt, sieht man in den Ecken und oben einige Farbverfälschungen, das ist definitiv ein Punkt welcher verbessert werden sollte. Ebenfalls negativ fiel mir auf, dass bei einem schwarzen Bild einige Stellen heller sind, als andere. Lautsprecher: Normalerweise sind die Lautsprecher bei fast allen Monitoren unbr auchbar, das ist bei diesem allerdings etwas anders. Natürlich sind sie nicht das gelbe vom Ei, aber dennoch brauchbar. Man hört sogar Bässe. Dennoch würde ich persönlich Externe Boxen bevorzugen. Anschlüsse: Auch was die Anschlüsse angeht lässt sich der Monitor nicht lumpen. Er bietet eine Vielzahl verschiedener Anschlüsse für das Videosignal, aber auch einen USB 3.0 Hub und einen Kopfhörer-Anschluss. Die Video Anschlüsse sind HDMI 2.0, HDMI 1.4 und Displayport. Damit hat man die Möglichkeit ein Signal über verschiedene Anschlüsse zu erreichen. Menüführung: Die Menüführung ist sehr einfach und übersichtlich. Alles wird über eine Art Joystick auf der Rückseite des Monitors bedient. Allerdings finde ich ihn etwas deplatziert, da man dieses Bedienelement, wenn der Monitor einmal steht ziemlich schlecht erreichen kann. Fazit: Der Monitor ist zwar alles andere als günstig, aber dennoch bietet er eine Vielzahl von Funktionen und ein Super Display, welches über das Menü auch anpassbar ist. Schön finde ich auch den integrierten USB Hub, somit benötigt man kein externes Gerät mehr, sonder kann einfach alles direkt am Monitor anstecken.

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Disclaimers

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. The maximum resolution works for either HDMI input or DP input.

  3. Response time value equal to SmartResponse

  4. Fast charging complies with USB BC 1.2 standard

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, AMD FreeSync™ and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other product names used in this publication are for identification purposes only and may be trademarks of their respective companies.

  6. NTSC Area based on CIE 1976

  7. sRGB Area based on CIE 1931