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Discontinued

Professional DJ headphones

A3PRO/00

4.8

| (4) Reviews | 100% recommend this product

Professional DJ Headphones

Created in collaboration with 5 time world's best DJ award winner, Armin van Buuren, the A3PRO headphones are made for the electronic music life. On the move or by the mixing desk, these headphones will add power and vibrancy to every tune.

See all benefits

in collaboration with Armin van Buuren

Professional DJ Headphones

  • Professional DJ headphones

  • Over-ear

  • Deluxe breathable ear cushions

  • Full folding

50-mm drivers handling 3000 mW for distortion-free music

50-mm drivers handling 3000 mW for distortion-free music

High-powered 50 mm neodymium drivers engineered for 3000 mW of power deliver clear, dynamic and distortion-free music even at high volumes or with high audio input power.

6.3-mm threaded adapter connects to any music equipment

The Philips professional DJ headphones come with a 6.3-mm threaded adapter that can plug into anything. Simply slip it over your headphones connector and plug it into your DJ turntable for unbelievable sound right from your decks. Do the same with your home Hi-Fi for a home music experience like no other.

Closed-back and isolating cushions for total sound isolation

Closed-back and isolating cushions for total sound isolation

A closed-back architecture maximises bass and helps you listen to your music as loud as you want without leaking, while supra-aural cushions seal the gap between your ears and the headphones for superior sound isolation.

Technical specifications

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Reviews

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4.8

of 5

4

Reviews

100%

recommend this product

3
2
1

03/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Awesome headphones for DJs

These are some of the best headphones I ever used they a rugged sound awesome and are easy to carry. Love them thank you Philips.

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This review was made for A3PRO Professional DJ headphones

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23/10/2014

Nederland

Nederland

Ultieme Geluidsbeleving

Super blij met deze headphone. De muziek is super en door de grote oorkussens niet te overheersend. De bass is aanwezig, maar ook op gewenste sterkte. Ondanks de robuuste vormgeving is het een licht product met een prima draagcomfort. In grootte verstelbaar en geschikt voor een DJ op een groot feest, maar ook voor het kijken van een serie achter je laptop. Bij beide krijg je een ultieme beleving van het geluid!

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This review was made for A3PRO Professional DJ headphones

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13/12/2014

Deutschland

Deutschland

Kristallklarer Sound in gewohnter Philips-Qualität

Nachdem ich Packung geöffnet habe, ist mir gleich die gute Verarbeitung in gewohnter Philips-Manier ins Auge gestochen. Bügel aus Stahl mit einem Überzug aus Silikon als Polster stehen für hohen Tragekomfort, auch bei längeren Sessions spürt man den Kopfhörer trotz des relativ hohen Gewichtes von fast 400 g kaum. Der Bügel ist schrittweise verstellbar und rastet ungefähr jede 3 mm ein, wodurch ein Verrutschen oder Verstellen des Bügels auch bei schnellen Kopfbewegungen selten vorkommt. Durch den Stahlbügel sitzen sie stets sicher auf dem Kopf. Auch die gut abschließenden Ohrmuscheln sitzen sehr bequem, was gerade für Brillenträger wie mich sehr wichtig ist. Bei anderen Over-Ear Kopfhörern hatte ich nach längerem Tragen des Öfteren Schmerzen an den Ohren. Dies ist hier nicht der Fall! Sogar mit Brille schließen die Muscheln hervorragend ab und lassen kaum ein Geräusch von außen hereindringen, wobei man bei maximaler Lautstärke von außen schon den einen oder Ton hört. Das macht aber gar nichts, da im Club die Geräuschkulisse viel höher ist als beispielsweise in der S-Bahn. Ein weiterer Pluspunkt ist der modulare Aufbau der Kopfhörer, so können beispielsweise die Ohrpolster bei Verschmutzung oder Abnutzung gewechselt werden. Ebenso kann das Kabel links oder rechts eingesteckt werden, so kann sie jeder nach seinen Vorlieben aufsetzen. Sollte das Kabel mal zu kurz oder defekt sein, kann es ebenfalls einfach ausgetauscht werden. Dies ist aber eher selten der Fall, da Philips das Kabel unten aufgewickelt hat (kennt man noch von den alten Schnurtelefonen). Hierdurch ist mal recht flexibel und kommt selten ans Limit. Das Kabel macht, genauso wie der Stecker einen sehr stabilen Eindruck, auch lässt sich der mitgelieferte 6,3 mm Adapter mit dem Stecker verschrauben, wodurch einem versehentlichen Rausziehen entgegengewirkt wird. Nicht so gelungen finde ich die Drehbarkeit der Ohrmuscheln, diese lassen sich zwar nach vorn oder hinten verdrehen, jedoch nicht um 180°, somit ist die Monitoring Funktion etwas ungünstig gelöst. Durch einklappbare Ohrmuscheln ist er jedoch extrem kompakt und findet leicht in der mitgelieferten Stofftasche Platz für einen sicheren Transport. Nun zum Wichtigsten, dem Klang! Dieser ist voll, satt, glasklar und gibt jede Frequenz in der gleichen Lautstärke wieder, ohne Bass oder Höhen zu bevorzugen. Die Klangfarbe hängt einzig und allein von der Einstellung der Quelle ab. Unverfälschter Sound direkt auf die Ohren! Der Kopfhörer ist aber nicht nur für elektronische Musik geeignet, auch Metal, Rock oder HipHop werden kompromisslos und sauber wiedergegeben. Philips hat hier zusammen mit Armin van Buuren ein Glanzstück in Sachen Klang und Qualität abgeliefert. Hochwertige Verarbeitung und kleine Details machen diesen Kopfhörer den perfekten Wegbegleiter für lange Clubnächte!

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This review was made for A3PRO Professionelle DJ-Kopfhörer

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Disclaimers

  1. 90 mm replaceable ear cushions sold separately at shop.philips.com and armadashop.com

  2. Replaceable cables sold separately at shop.philips.com and armadashop.com