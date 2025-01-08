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  • Sparkle up your life!
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Discontinued

Soda maker CO2 cylinder

ADD915/10

2
| (2) Reviews
Sparkle up your life!
Treat yourself with refreshing sparkling water anytime with Philips GoZero soda maker. All you need to do is 3 easy steps - fill, twist and press! Sleek design with brushed stainless steel finishing.
See all benefits

Sparkle up your life!

  • Refilled CO2 cylinder

Reduces single-use plastic bottles

One carbonating cylinder makes up to 60 litres of delicious sparkling water, replacing 120 single-use plastic bottles.

Technical specifications

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Reviews

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2.0

of 5

2

Reviews

5
4
2

08/01/2025

France

France

Surprise

Utilisateur depuis au moins 20 ans, avant une bouteille avait une durée d’un an, maintenant les 2 dernières recharges fonctionnent entre 4 à 6 mois, avec le même usage. 4897099302766 achat du 22/09/2024

Pros

le plaisir d’avoir de l’eau pétillante.

Cons

Durée du produit

This review was made for ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda

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14/08/2025

Italia

Italia

Verified buyer

Gasatore Philips

Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito

This review was made for ADD915 Bombola CO2 per gasatore

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Disclaimers

  1. 425 g CO2 cylinder for up to 60 L of sparkling water depending on the level of carbonation