2 year warranty
Discontinued
ADD915/10
Refilled CO2 cylinder
One carbonating cylinder makes up to 60 litres of delicious sparkling water, replacing 120 single-use plastic bottles.
2.0
of 5
2
Reviews
Chouchoutootou
08/01/2025
France
Surprise
Utilisateur depuis au moins 20 ans, avant une bouteille avait une durée d’un an, maintenant les 2 dernières recharges fonctionnent entre 4 à 6 mois, avec le même usage. 4897099302766 achat du 22/09/2024
Pros
le plaisir d’avoir de l’eau pétillante.
Cons
Durée du produit
This review was made for ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda
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Helga77
14/08/2025
Italia
Verified buyer
Gasatore Philips
Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito
This review was made for ADD915 Bombola CO2 per gasatore
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425 g CO2 cylinder for up to 60 L of sparkling water depending on the level of carbonation