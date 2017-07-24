Der Fidelio A3 von Philips ist ein toller Lautsprecher mit starkem Klang und umfangreicher Ausstattung. Das Gerät lässt sich leicht im Heimnetzwerk installieren und einfach über ein Smartphone oder ein Tablet bedienen. Sehr schön ist auch die Belegung der Stationstasten am Lautsprecher für 5 Internet-Radiosender. Der Fidelio A3 besticht durch sein elegantes, unaufdringliches Design und lässt sich sehr schön in den Wohnraum integrieren. Die trapezförmige Grundform hat in der Mitte eine gebürstete Edelstahl-Oberfläche und ist im sichtbaren Außenbereich mit schwarzem Stoff bespannt. Wir haben ihn im Wohnzimmer auf Ohrhöhe in das Regal gestellt, eine Wandmontage ist aber auch möglich. Die Installation in das Heimnetzwerk ist sehr einfach, dazu muss man zuerst die kostenlose App AirStudio+ auf dem Smartphone oder dem Tablet installieren und den Anweisungen der App folgen. Bei uns funktionierte dies reibungslos in Verbindung mit einer Fritz Box 7390. Dazu einfach die WPS-Taste am Router (in meinem Fall die Fritz Box) für einige Sekunden drücken und der Lautsprecher richtet sich selbständig im Heimnetzwerk ein. Wie gesagt, sehr einfach! Danach kann man alle Titel vom Smartphone oder vom Tablet auf dem Lautsprecher abspielen. Auch die Musiksammlung von einer am Router angeschlossen Festplatte wird erkannt und kann über die App gesteuert abgespielt werden. Alle Titel werden in der App alphabetisch gelistet, hier fehlt jedoch noch eine Suchfunktion, um einen Titel oder Interpreten zu suchen oder direkt auszuwählen. Der Lautsprecher klingt sehr ausgewogen und harmonisch. Mitten und Höhen verhalten sich neutral. Der starke Bass wird durch zwei zusätzliche Membranen auf der Rückseite erzeugt. Die 4 Lautsprecher auf der Vorderseite sind abgewinkelt angeordnet, um einen gewissen Raum- oder Stereoklang zu erzielen. Um den Raumklang (Stereo-Effekt) zu verbessern, würde ich mir persönlich noch einen zweiten Lautsprecher dazu kaufen, wenn dieser integriert werden kann. Ob dies möglich ist, konnte ich aber leider noch nicht in Erfahrung bringen. Der Lautsprecher ist neben der umfangreichen App auch mit direkten Anschlussmöglichkeiten für andere Geräte ausgestattet. Hier kann man über eine kleine Klinkenbuchse Geräte wie mp3-Player, Smartphone oder Stereoanlage verbinden. Auch der Netzwerkanschluss über ein Kabel ist auf der Rückseite möglich. Die Regelung der Lautstärke kann direkt am Gerät erfolgen. An der linken Geräteseite sind Tasten für Laustärkeregelung und Radiosender (Internetradio) zu finden. Insgesamt ein empfehlenswertes Gerät.