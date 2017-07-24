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Discontinued

Philips FidelioA3 wireless Hi-Fi speaker

AW3000/10

3

| (99) Reviews

1 award

All your music in high fidelity sound. Wirelessly.

Get your music wirelessly, in high-fidelity sound, with the Philips Fidelio Wireless Hi-Fi speaker. Stream music wirelessly with 4 Hi-Fi drivers to offer an immersive music experience from a compact speaker

See all benefits

Obsessed with sound

All your music in high fidelity sound. Wirelessly.

  • High fidelity stereo sound

  • 36W, 4 Hi-Fi drivers

  • Analogue-in

AirStudio+ Lite to control music from your mobile device

AirStudio+ Lite to control music from your mobile device

Available from the Apple App store and Google Play, the App automatically detects mobile and other compatible devices connected to your home Wi-Fi network, giving you instant control of your music. Control music playback, volume and sound settings, as well as online music services and Internet radio from any device, anywhere.

Angled speaker for wider stereo sound

Angled speaker for wider stereo sound

The speaker features specially angled professional grade Hi-Fi drivers, designed to produce the most extensive and immersive soundstage possible. The positioning of the drivers offers unparalleled, dynamic sound quality regardless of where you are in the room. The unique design also allows the speakers to fit unobtrusively into the interior design.

Audio line-in

Audio line-in

An added line-in connection allows you to connect external music sources to the Philips system in addition to the wireless option. Simply connect the speakers to the line-in, audio-out or headphone jack of any media player – like your CD/DVD player, TV or MP3 player

Technical specifications

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Reviews

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3.0

of 5

99

Reviews

24/07/2017

Nederland

Nederland

Perfecte TV & PC speakers

Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?

This review was made for AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

This review was made for AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

13/04/2014

Nederland

Nederland

zeer goed presterende speaker

Ik ben zeer tevreden met deze speaker, het geluid heeft mij zeer verrast. voor dat het de kleinste variant is uit de Fidelio lijn. heeft deze een zeer goede geluids productie. en doet naar mijn mening niet veel onder voor de A9 die wij ook in ons systeem gebruiken. het is alleen jammer dat de muur beugel niet bij is geleverd. is mij zo niet duidelijk welke beugel ik zou moeten gebruiken.

Yes, I recommend this product

This review was made for AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Yes, I recommend this product

This review was made for AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

02/03/2014

Nederland

Nederland

Prima geluidskwaiteit, bediening gemakkelijk

In de winkel de A3 en A5 geluisterd, omwille van het formaat de A3 gekozen. De geluidskwaliteit is meer da prima de grotere A5 is echt niet nodig ondanks onze ruime woonkamer (12m8 diep) Koppelen met de Ipad, Galaxy Nexus, zowel Android als phones in huis verloopt eenvoudig. De Airstudio App is nog niet 100% bugvrij, het werkt wel eenvoudig. Eerst was er wat teleurstelling over het gebruik van Spotify playlists, maar toen we ontdekten dat als je playlists 'volgt' in Spotify deze automatisch verschijnen in Airstudio, waren de dames in huis blij. Enige jammere wat er nu nog over is, is dat we de A3 en de A1 (die we ook gekocht hebben om onze 5.1 set te upgraden) niet beiden tegelijkertijd aan te sturen zijn vanuit Airstudio. En verder kan de app zowel op IOS als Android nog we wat intuïtiever gemaakt worden. Al met al een prima prijs-prestatie verhouding. Alphons

Yes, I recommend this product

This review was made for AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Yes, I recommend this product

This review was made for AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

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