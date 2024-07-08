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  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
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  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
  • 20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
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Hair Dryer7000 Series

BHD713/10

4.6
| (117) Reviews | 97% recommend this product
20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.
Enjoy fast professional results with the Philips 7000 Series Hair Dryer. ThermoShield Advanced Technology actively reads and controls the dryer's air temperature to protect your hair from heat damage*********.
See all benefits

With ThermoShield Advanced Technology

20% Faster*. Lighter**. Heat damage-free********.

  • ThermoShield Advanced

  • Water ion, mineral ion, 8 x ions

  • 60%********* hair shine boost

  • 4-minute fast drying

  • Dry 20%** faster than a 2300 W dryer

ThermoShield Advanced protects your hair from overheating

ThermoShield Advanced protects your hair from overheating

Dual-sensor system continuously reads the temperature in your room and actively adjusts the drying temperature 24,000 times per session to protect your hair from overheating. Enjoy a 25% more consistent drying temperature in any environment*********.

Powerful airflow for 30% faster drying****

Powerful airflow for 30% faster drying****

Our innovative fan blades and specially designed heater work magic to dry your hair in just 4 minutes****.

Water ions bring moisture to your hair

Water ions bring moisture to your hair

Add moisture for soft, healthy-looking hair. Water ion technology generates over 1000 times more water content than without an ioniser.

Technical specifications

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Reviews

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4.6

of 5

117

Reviews

97%

recommend this product

5
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Clairetje

08/07/2024

Nederland

Part of promotion

Goede föhn!

Deze föhn is ideaal in gebruik. Hij is compact waardoor hij makkelijk op te bergen is. De föhn lijkt vooral voor krullend haar te zijn maar met stijl haar is hij ook zeker te gebruiken. Hij droogt je haar goed en snel. Een voordeel eraan is dat je de temperatuur van de föhn kan aanpassen (hij hoeft dus niet heel heet te staan!). Ik vind hem makkelijk in het gebruik. Een verbeterpunt zou nog zijn om nog enkele opzetstukken toe te voegen, maar met deze opzetstukken kom je ook al een heel eind! Al met al, zou ik deze föhn zeker aanraden!

This review was made for Hair Dryer BHD723/10 7000-serie

This review was made for Hair Dryer BHD723/10 7000-serie

Oblivian7

03/06/2024

Nederland

Part of promotion

heel goed toestel

Ik ben heel blij met deze haardroger. Toen ik hem uitpakte vond ik wel dat hij er minder fancy uitzag als op de foto's, hij voelt lichter aan, maar dat is dan ook natuurlijk weer een voordeel, het is een lichtgewicht dat het gemakkelijk maakt om het haar te drogen. Het gaat ook vrij snel, terwijl ik vind dat hij niet zo hard blaast als mijn vorige. Het is een heel goed toestel, doet snel wat het moet doen.

Pros

lichtgewicht

Yes, I recommend this product

This review was made for Hair Dryer BHD723/10 7000-serie

Yes, I recommend this product

This review was made for Hair Dryer BHD723/10 7000-serie

Fietje123

31/05/2024

Nederland

Part of promotion

Mooie en prima föhn !

De eerste indruk van de föhn na het uitpakken was alvast zeer positief. Een mooi strak design en wat ik persoonlijk heel belangrijk vind is dat het een opvallend licht toestel is. Ligt ook makkelijk in de hand. Zoals vermeld in de handleiding heb ik de haardroger eerst gebruikt zonder blaasmond om tot mijn haar al wat gedroogd was. Maar om te stijlen gebruik ik altijd het hulpstuk. Heel leuk dat deze magnetisch op het toestel klikt. Met de 4 verschillende temperatuurstanden en 2 blaasstanden kan je dus perfect je eigen wensen instellen. Ook handig dat er een koude stand is om mee af te sluiten.

Pros

licht - mooi design - krachtig

Cons

geen

Yes, I recommend this product

This review was made for Hair Dryer BHD723/10 7000-serie

Yes, I recommend this product

This review was made for Hair Dryer BHD723/10 7000-serie

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Disclaimers

  1. vs Philips S5000 2300W dryer

  2. vs Philips MoistureProtect HP8280

  3. * based on average 4 mins of dry time

  4. * * based on medium (40 cm)-length Caucasian hair in a lab environment, at the highest speed and heat settings. Actual result might vary.

  5. * * * Mineral ionic after 6 months of UV exposure

  6. * * * * vs HP8232/20 in the top setting

  7. * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 in the highest setting

  8. * * * * * * ThermoShield Advanced setting

  9. * * * * * * * when using hot/cold mode vs naturally dried hair. Tested in a 3rd-party testing institute located in the USA.