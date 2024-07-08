De fohn van Philips heeft een prachtig design. Ik vind de roze kleur ook wel heel erg leuk. De fohn is makkelijk te gebruiken en heeft verschillende standen. Zo kan je instellen of je heel snel je haren droog wil hebben, of dat je wat meer bescherming wil hebben tegen oververhitting van het haar. Dat vind ik erg prettig. Ondanks het hitteschild is mijn haar nog steeds erg snel droog, terwijl dit normaal wel 15 minuten duurt bij de kapper (ontzettend dik haar). Dit betekent wel dat de fohn doet wat hij moet doen en goede resultaten geeft. De fohn is licht in de hand wat het gemak ook prettig maakt. Jammer genoeg zijn de koppen voor op de fohn magnetisch en vallen deze bij mij er steeds af waardoor ik daar weinig mee kan. Daar baal ik wel van. Maar hoe dan ook de rest is super fijn!