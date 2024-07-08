2 year warranty
ThermoShield Advanced
30% Faster drying*
25% more consistent heat
Water ion, mineral ion, 8 x ion
Dual-sensor system continuously reads the temperature in your room and actively adjusts the drying temperature 24,000 times*** per session to protect your hair from overheating. Enjoy a 25% more consistent**** drying temperature in any environment.
Innovative fan blades and a specially designed heater work their magic for dry hair in just 4 minutes*****.
Add moisture for soft, healthy-looking hair. Water ion technology generates over 1000 times more water content than without an ioniser.
4.6
of 5
117
Reviews
97%
recommend this product
Clairetje
08/07/2024
Nederland
Part of promotion
Goede föhn!
Deze föhn is ideaal in gebruik. Hij is compact waardoor hij makkelijk op te bergen is. De föhn lijkt vooral voor krullend haar te zijn maar met stijl haar is hij ook zeker te gebruiken. Hij droogt je haar goed en snel. Een voordeel eraan is dat je de temperatuur van de föhn kan aanpassen (hij hoeft dus niet heel heet te staan!). Ik vind hem makkelijk in het gebruik. Een verbeterpunt zou nog zijn om nog enkele opzetstukken toe te voegen, maar met deze opzetstukken kom je ook al een heel eind! Al met al, zou ik deze föhn zeker aanraden!
This review was made for Hair Dryer BHD723/10 7000-serie
This review was made for Hair Dryer BHD723/10 7000-serie
Oblivian7
03/06/2024
Nederland
Part of promotion
heel goed toestel
Ik ben heel blij met deze haardroger. Toen ik hem uitpakte vond ik wel dat hij er minder fancy uitzag als op de foto's, hij voelt lichter aan, maar dat is dan ook natuurlijk weer een voordeel, het is een lichtgewicht dat het gemakkelijk maakt om het haar te drogen. Het gaat ook vrij snel, terwijl ik vind dat hij niet zo hard blaast als mijn vorige. Het is een heel goed toestel, doet snel wat het moet doen.
Pros
lichtgewicht
Yes, I recommend this product
This review was made for Hair Dryer BHD723/10 7000-serie
Yes, I recommend this product
This review was made for Hair Dryer BHD723/10 7000-serie
Fietje123
31/05/2024
Nederland
Part of promotion
Mooie en prima föhn !
De eerste indruk van de föhn na het uitpakken was alvast zeer positief. Een mooi strak design en wat ik persoonlijk heel belangrijk vind is dat het een opvallend licht toestel is. Ligt ook makkelijk in de hand. Zoals vermeld in de handleiding heb ik de haardroger eerst gebruikt zonder blaasmond om tot mijn haar al wat gedroogd was. Maar om te stijlen gebruik ik altijd het hulpstuk. Heel leuk dat deze magnetisch op het toestel klikt. Met de 4 verschillende temperatuurstanden en 2 blaasstanden kan je dus perfect je eigen wensen instellen. Ook handig dat er een koude stand is om mee af te sluiten.
Pros
licht - mooi design - krachtig
Cons
geen
Yes, I recommend this product
This review was made for Hair Dryer BHD723/10 7000-serie
Yes, I recommend this product
This review was made for Hair Dryer BHD723/10 7000-serie
vs Philips basic dryer BHD002
vs Philips MoistureProtect HP8280
* based on average drying time of 4 minutes
* * vs Phiilips BHD510
* * * based on medium (40 cm)-length Caucasian hair in a lab environment, at the highest speed and heat settings. Actual result might vary.
* * * * Mineral ionic after 6 months of UV exposure
* * * * * vs HP8232/20 in the top setting
* * * * * * vs Philips MoistureProtect HP8281, comparing the drying time in the highest heat and speed setting
* * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 in the highest setting