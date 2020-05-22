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  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*
  • Naturally straight hair in 5 minutes*

Discontinued

StyleCare EssentialHeated straightening brush

BHH880/03

4.5
| (150) Reviews | 96% recommend this product
Naturally straight hair in 5 minutes*
Reveal naturally straight, beautifully shiny hair in just 5 minutes. Our ThermoProtect technology and bristle design work together for healthy-looking, frizz-free hair.
See all benefits

Smooth, shiny, frizz-free hair

Naturally straight hair in 5 minutes*

  • Extra-large brush area

  • ThermoProtect technology

  • Tourmaline ceramic coating

Tourmaline ceramic coating

Tourmaline ceramic coating

Tourmaline ceramic coating for shiny, smooth, frizz-free hair.

ThermoProtect technology

ThermoProtect technology

ThermoProtect technology maintains a constant temperature across the brush to prevent overheating for protected, healthy-looking hair.

2 temperature settings to suit your hair type

2 temperature settings to suit your hair type

Two temperature settings (170°C and 200°C) to best suit your hair type.

Technical specifications

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Reviews

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4.5

of 5

150

Reviews

96%

recommend this product

2

22/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great product and great results!

I've always had Philips products, because they are always great quality and reliable. The Straightening brush is just so easy and fast to use, with great results!

Yes, I recommend this product

This review was made for StyleCare Essential BHH880/03 Heated straightening brush

Yes, I recommend this product

This review was made for StyleCare Essential BHH880/03 Heated straightening brush

09/01/2022

Nederland

Nederland

Verified buyer

Aanrader!

Ik heb deze borstel aangeschaft omdat mijn haar erg snel flink pluist bij vochtig weer. Dat is met deze borstel in een mum van tijd verholpen. Even de borstel opwarmen, zodra deze op temperatuur is kan de stekker er al uit (handig in gebruik!), en ik hoef maar een paar keer over mijn haar te borstelen en het zit weer keurig. Erg blij met deze aanschaf.

Cons

Iets kleiner zou handiger zijn in gebruik.

Yes, I recommend this product

This review was made for StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

Yes, I recommend this product

This review was made for StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

16/12/2020

Nederland

Nederland

Philips employee

Snel stijlen

[Employee of philipsglobal] Heel fijn om snel en goed je haar te stylen. Geen rubberen uiteindes die aan je haar trekken. Je kan je hoofdhuid niet verbranden door de langere punten die niet warm worden. word snel warm en keuze uit 3 temperaturen. gaat ook vanzelf uit als je dit vergeet. te gebruiken bij kort en lang haar. je kan grotere plukken tegelijk gebruiken.

Pros

Snel en handig

Yes, I recommend this product

This review was made for StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

Yes, I recommend this product

This review was made for StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.
Disclaimers

  1. Measured on 33 women with mid-length hair. Test done in China.