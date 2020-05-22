2 year warranty
Discontinued
Extra-large brush area
ThermoProtect technology
Tourmaline ceramic coating
Tourmaline ceramic coating for shiny, smooth, frizz-free hair.
ThermoProtect technology maintains a constant temperature across the brush to prevent overheating for protected, healthy-looking hair.
Two temperature settings (170°C and 200°C) to best suit your hair type.
4.5
of 5
150
Reviews
96%
recommend this product
Zabkins
22/05/2020
United Kingdom
Great product and great results!
I've always had Philips products, because they are always great quality and reliable. The Straightening brush is just so easy and fast to use, with great results!
Yes, I recommend this product
This review was made for StyleCare Essential BHH880/03 Heated straightening brush
Yes, I recommend this product
This review was made for StyleCare Essential BHH880/03 Heated straightening brush
Meander1602
09/01/2022
Nederland
Verified buyer
Aanrader!
Ik heb deze borstel aangeschaft omdat mijn haar erg snel flink pluist bij vochtig weer. Dat is met deze borstel in een mum van tijd verholpen. Even de borstel opwarmen, zodra deze op temperatuur is kan de stekker er al uit (handig in gebruik!), en ik hoef maar een paar keer over mijn haar te borstelen en het zit weer keurig. Erg blij met deze aanschaf.
Cons
Iets kleiner zou handiger zijn in gebruik.
Yes, I recommend this product
This review was made for StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Yes, I recommend this product
This review was made for StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Q Roos
16/12/2020
Nederland
Philips employee
Snel stijlen
[Employee of philipsglobal] Heel fijn om snel en goed je haar te stylen. Geen rubberen uiteindes die aan je haar trekken. Je kan je hoofdhuid niet verbranden door de langere punten die niet warm worden. word snel warm en keuze uit 3 temperaturen. gaat ook vanzelf uit als je dit vergeet. te gebruiken bij kort en lang haar. je kan grotere plukken tegelijk gebruiken.
Pros
Snel en handig
Yes, I recommend this product
This review was made for StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Yes, I recommend this product
This review was made for StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Measured on 33 women with mid-length hair. Test done in China.