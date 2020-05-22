[Employee of philipsglobal] Heel fijn om snel en goed je haar te stylen. Geen rubberen uiteindes die aan je haar trekken. Je kan je hoofdhuid niet verbranden door de langere punten die niet warm worden. word snel warm en keuze uit 3 temperaturen. gaat ook vanzelf uit als je dit vergeet. te gebruiken bij kort en lang haar. je kan grotere plukken tegelijk gebruiken.